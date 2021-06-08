【網民熱話】七旬翁再婚七年 反口要求在公屋加後母名字 女兒心淡 網民直言：唔好心軟

在現今世代，離婚後再婚已經不是什麼罕見的事。老年再找一個伴，然後結婚更是見怪不怪了。近日有網民於網上討論區發文，指父親再婚後想在公屋加上後母名字，詢問大家如何是好。

網民經歷：

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網民紛紛叫樓主「企硬」，不交出入息證明的話，父親也不能做什麼。即使父親想做絕一點，將網民除名，那也要網民簽名作實，不會受威脅。隨即又有「好心」人，稱樓主「一世人兩父女」，要幫幫父親。他指樓主可以找老闆簽一份聲明書，證明月薪有16萬，令父親入息超出標準，要交三倍租金，甚至被踢走。

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有入懷疑內地女子是住滿7年，能拿身份證後才想加名字。他們覺得內地女子很快就會找社工虛報家暴，要求離婚後公屋也就到手。樓主現在要做的事是：「遲下佢瞓街個陣唔好心軟！」

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責任編輯：張瑋婷