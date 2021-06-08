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【阿里巴巴】阿里雲未來三年將投入10億美元於亞洲初創市場 冀協助10萬開發者及初創企業

股市 15:09 2021/06/08

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阿里雲未來三年將投入10億美元於亞洲初創市場 冀協助10萬開發者及初創企業

阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里雲宣布，將會投入10億美元（約78億港元），與未來三年透過「數字亞洲加速計劃」（Project Asia Forward）於亞太區培訓上百萬數碼科技人才，希望幫助10萬名開發者，並協助10萬間科技初創企業發展，助力各行各業實現數碼轉型。

阿里雲表示，將於今年年底前，在菲律賓開設首個數據中心，透過ECS（彈性計算）、數據庫、全球網絡解決方案、CDN（內容分發網絡）和存儲服務等產品及服務，持續支持當地企業數碼轉型。

阿里雲又宣布，在印度尼西亞的第三個數據中心正式開服，為當地提供更多元化的雲端產品和服務，包括數據庫、安全、網絡、機械學習及數據分析服務等。目前，阿里雲已在全球24個地區設有共75個可用區。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，創新科技對疫後經濟復甦至為關鍵，當前亦極需大量精通數碼應用的人才，多個新興垂直領域，包括電商、物流平台、線上娛樂等，對雲原生技術需求旺盛，因此投資建設創新和數據中心，以及培育技術人才，是兩大策略重點。

相關文章：【阿里雲】張建鋒：阿里雲不用價格戰做低水平競爭、組織升級並非應對同行競爭

【阿里巴巴股價】阿里雲傳失大客字節跳動　被中國政府客戶冷落（附短片）

記者：梁安琪

港股 數碼轉型 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 阿里雲 雲端 阿里巴巴 雲端 創新科技及應用

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