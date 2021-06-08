【三孩概念股】穆迪不看好「三孩政策」 斷言不太可能改變中國低生育率 三孩概念股打回原型

由於出生率低迷及人口老齡化加劇，內地當局早前期宣布改變計劃生育政策，允許每對夫婦最多生三個孩子以支持生育率，更落實一系列配套支持措施，政策持續受到國際社會的關注。

評級機構穆迪表示，雖然內地當局宣布推出「三孩政策」，但不太可能大幅改變全國的出生率，意味着老齡化仍將是一個對信用負面的制約因素。穆迪指，除非出生率加速提高，否則中國及亞洲其他新興市場的人口老齡化將損害經濟增長、競爭力和財政收入，而該政策正顯示出整個亞洲新興市場都面臨著老齡化風險。

一眾「三孩概念股」已連日下挫，並近乎打回原型。公布政策當日（5月31日）股價即抽升五成的衍生集團（06893）及升三成的好孩子國際（01086），今日再分別跌近4%及7%，也分別由高位累跌近30%及26%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧