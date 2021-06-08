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【三孩概念股】穆迪不看好「三孩政策」 斷言不太可能改變中國低生育率 三孩概念股打回原型

股樓投資 15:11 2021/06/08

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由於出生率低迷及人口老齡化加劇，內地當局早前期宣布改變計劃生育政策，允許每對夫婦最多生三個孩子以支持生育率，更落實一系列配套支持措施，政策持續受到國際社會的關注。

評級機構穆迪表示，雖然內地當局宣布推出「三孩政策」，但不太可能大幅改變全國的出生率，意味着老齡化仍將是一個對信用負面的制約因素。穆迪指，除非出生率加速提高，否則中國及亞洲其他新興市場的人口老齡化將損害經濟增長、競爭力和財政收入，而該政策正顯示出整個亞洲新興市場都面臨著老齡化風險。

一眾「三孩概念股」已連日下挫，並近乎打回原型。公布政策當日（5月31日）股價即抽升五成的衍生集團（06893）及升三成的好孩子國際（01086），今日再分別跌近4%及7%，也分別由高位累跌近30%及26%。

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記者：郭秀慧

穆迪 概念 生育 評級機構 經濟 衍生集團（06893） 好孩子國際（01086） 中國

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