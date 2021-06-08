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【Twitter】Twitter再迎合印度政府要求　限制名人帳戶

科技 18:07 2021/06/08

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Twitter繼早前在印度政府要求下刪除部分批評印度當局處理疫情不力的帖文後，Twitter週一再指出，為遵守印度政府新法律要求，封鎖了四個印度賬戶。

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據外媒TechCrunch報道，Twitter昨日在哈佛大學項目Lumen Database上透露，為遵守周末收到印度政府的要求，總共封鎖了四個賬戶，包括藝術家L-Fresh the Lion和歌手Jazzy B的賬戶。這些帳戶在印度境内遭到封殺，但仍可在Twitter上查閱其他地區。與近月印度政府下令在該國封鎖的其他賬戶一樣，被封鎖的四個賬戶都曾在Twitter上抗議新德里的農業改革方案，甚到批評總理Narendra Modi在印度的七年治理。

Twitter發言人表示，當該公司收到有效的法律請求時，會根據自己的規則和當地法律對其進行審查。他指出，如果帳戶或其發布的內容在特定司法管轄區被確定為非法，但未違反 Twitter規則，Twitter僅會在該地區禁止訪問相關內容。他補充，在所有情況下，Twitter都會直接通知帳戶持有人，以便他們清楚與該帳戶有關的法律命令。

據悉，Twitter和印度政府之間的緊張局勢正在醞釀中。同時，德里警方在上月到訪Twitter辦公室，要求將印度政客的推文歸類為誤導性情報進行調查。 Twitter稱，此舉是一種恐嚇，對其員工表示擔憂，並期望政府尊重公民的言論自由權。

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責任編輯：張凱琳

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