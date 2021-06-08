【可口可樂迷注意】「可口可樂」推出全新香港限定包裝　結合貼地日常潮流用語

▲ 「可口可樂」推出一系列香港人專屬的限量版打氣系列包裝

「可口可樂」將融合香港本地的日常潮流用語，推出一系列香港人專屬的限量版打氣系列包裝，一共9款。

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「可口可樂」香港首次與以色列平面設計師Noma Bar攜手合作，今次首度為香港設計包裝，以「可口可樂」代表顏色紅、黑、白為主調， 呈現以香港文化及港式俚語為靈感的插畫。今次「可口可樂」限量版打氣系列包裝一共有9款以工作及生活為主題的設計，分別印在高罐、迷你罐以及膠樽裝三種包裝，合共17個款式。不同款式亦有本地的日常潮流用語，例如「聽朝準時返工」、「機會嚟喇」、「幫緊你 幫緊你」等。

「可口可樂」限量版打氣系列包裝即日起陸續推出，各大超級市場及便利店有售。除了「可口可樂」限量版打氣系列包裝外，「可口可樂」更會於今個夏天推出不同打氣驚喜，頭炮是推出WhatsApp及Signal貼圖。只需登入以下網站，便可以免費下載一套9款「可口可樂」打氣貼圖。



免費下載「可口可樂」打氣貼圖：https://www.icoke.hk/hk/hklabel_2021/home

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責任編輯：葉泳珊