【Google】Google濫用網上廣告市場 遭法國市場競爭管理局判罰 罰款金額高達2.2億歐元

法國市場競爭管理局周一(7日)指Google濫用網上廣告市場的優勢地位，因此判處罰款2.2億歐元，並要求Google修正一些偏好自家平台的做法，確保不再濫用網路廣告的市場地位。

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據路透社報道，法國市場競爭管理局表示，Google將有關的網路廣告業務連結到自己的服務上，以排擠其他競爭對手，因此認定Google有壟斷行為。而Google亦同意支付其罰款，並改善其自家服務。法國市場競爭管理局主席Isabelle de Silva表示，裁罰Google的決定是具有特別重要的意義，同時是全球第一個審視網路廣告展示運作裏所依賴複雜演算法競標流程的決定。

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法國監管機構亦表示，根據和解條款，Google承諾在三年內為AdX提供更好的競爭環境，並由獨立受託人監督情況。 它表示，有關變化將在2022年第一季實施，並補充說Google不會對該決定提出上訴。

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責任編輯：羅浩濂