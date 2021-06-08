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【TSLA】Tesla四巨頭之一、馬斯克副手離職　瑞信：對Tesla屬負面

股市 14:44 2021/06/08

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據Tesla文件顯示，Guillen的最後任職日為6月3日，公司聲明指多謝他多年來的貢獻，並祝福他前程似錦。

Tesla特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）副手Jerome Guillen於6月初已離職，為Tesla近月離任的第二名高層，前法律事務副總裁Al Prescott於4月離職。Guillen是Tesla的四大巨頭之一，也是當年拯救Tesla度過破產危機的功臣。

瑞信認為，考慮到Jerome Guillen被市場視為Tesla的核心人物，而且他在2017年是穩定Model 3發布後汽車業務的關鍵人物，因此其離職對Tesla屬負面。

Model S Plaid本周交車，詳見【下一頁】

據Tesla文件顯示，Guillen的最後任職日為6月3日，公司聲明指多謝他多年來的貢獻，並祝福他前程似錦。

Guillen自2010年加盟Tesla以來，便直接向馬斯克匯報，並擔任Model S項目主管，自2018年起負責整個汽車業務，當他出任自動駕駛業務總裁時，Tesla便拓展其首個海外廠房，首站選址上海，並擴大其電池供應鏈的合作夥伴。Guillen於3月時調職至為重型卡車業務總裁。

4月電動車銷售新高，Tesla竟不是贏家【下一頁】

Tesla於去年第四季的股東文件指，Semi計劃仍在發展中，承諾今年初會付運，但其後在年度報告則未有再提及Semi的付運時間表。

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 馬斯克 自動駕駛

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