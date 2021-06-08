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【新冠疫苗】多倫多唐人街接種率低 身分問題是關鍵

環球社會熱點 15:24 2021/06/08

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加拿大全國有超過6成人已接種首劑新冠疫苗，但多倫多唐人街的新冠疫苗接種率卻偏低。

加拿大全國有超過6成人已接種首劑新冠疫苗，但多倫多唐人街的新冠疫苗接種率卻偏低。加媒有報道指，不少人對自己移民的身份有顧慮，而以為自己不合乎資格接種新冠疫苗。而且政府大部分宣傳資訊都以英文為主，也難以將接種新冠疫苗的信息帶入華人社區。

【新冠疫苗】印度免費為成人接種 不論貧富都有份 【下一頁】

根據多倫多官方數據，多倫多5月已有 65%的成年人接種首劑新冠疫苗，而多倫多肯辛頓唐人街（Kensington-Chinatown）的接種率則徘徊於50%左右。

加拿大廣播公司（CBC）報道，當地社區組織多倫多唐人街之友 （FOCT）組成義工團隊進行外展活動，希望可針對接種率低的社區宣傳接種疫苗。

其中一名義工Matthew Pi指出，他每天平均用 14 小時來推廣疫苗，包括掛上以多種語言寫上接種診所信息的海報，同時呼籲民眾有何問題都可致電或發信息聯絡義工。

Matthew Pi表示義工收到超過500個電話查詢，發現很多人都擔心自己是移民身份的問題，形容不少人因而對接種疫苗感到猶豫。

因此義工也向查詢者解釋，即使他們仍未是加拿大公民或沒有安大略省醫療保險計劃（OHIP）醫療卡，仍然可以接種疫苗。

【阿斯利康疫苗】EMA籲勿用肝素治血栓 憂情況惡化 【下一頁】

FOCT義工也參加由安大略省中西部衛生團隊組織的臨時診所義工活動，他們留意到疫苗接種診所的運作方式涉及種族歧視。FOCT指現場只有幾名翻譯，因此不少移民在回答問題時遇到困難。

另外，FOCT形容工作人員對移民的態度不尊重，對部分移民沒有OHIP表現震驚，並堅持要求移民身份不穩定的人提供身份證明。

FOCT呼籲診所加強培訓，讓他們與不懂英語或無證件移民保持尊重的態度互動，該組織更計劃在未來幾周開設一間臨時疫苗接種診所。

責任編輯：鄭錦玲

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