【Bitcoin】1.2萬人出席比特幣大會　參與者：無懼Tesla CEO質疑

▲ 據外媒CNBC報道，近日在邁阿密舉行的2021年比特幣大會，吸引共12,000名參加者出席，當中不乏來自世界各地的知名人士。

比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）等加密貨幣近年廣受投資者關注。據外媒CNBC報道，近日在邁阿密舉行的2021年比特幣大會，吸引共12,000名參加者出席，當中不乏來自世界各地的知名人士。

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報道指，參加者以兩天的時間互相認識及交流，包括以參與不同的小組討論和演講。聚會體現了無需信任對方或在第三方見證下，即可讓參加者實現透過比特幣即時交易，包括Square和 Twitter行政總裁Jack Dorsey與人權基金會的Alex Gladstein也在台上迅速完成一項交易。Dorsey隨後表示，若他不在Square或Twitter工作，就會從事有關比特幣的工作。

報道指出，現場不乏推崇比特幣將讓美聯儲（FED）停業的支持者。Castle Island Ventures 的創始合夥人Nic Carter指，支持比特幣同樣是人們對於現時貨幣體系的一種和平抗議。美國商業智慧軟件公司MicroStrategy行政總裁Michael Saylor指出，他以及其他比特幣愛好者相信，比特幣是希望，比特幣解決了一切問題。

對於早前Tesla行政總裁Elon Musk透露Tesla對比特幣消耗能源的焦慮，使比特幣價格再次大跌一事，大多數參加者揚言，他們無論如何都將無視他的評論，任何人包括政府都無法阻止比特幣的發展。

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責任編輯：張凱琳