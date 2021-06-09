賀錦麗警告「非法入境會遭遣返」 AOC：令人失望（第二版）

美國總統拜登上任後，取消多項美國前總統特朗普多項打擊邊境移民政策，並點名副總統賀錦麗處理。近日賀錦麗外訪中美洲國家，在危地馬拉新聞發布會上，再次勸籲當地民眾切勿非法進入美國，否則會被遣返。著名民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）批評，賀錦麗相關言論，十分令人失望。

(第二版更新AOC批評內容）

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賀錦麗（Kamala Harris）周一（7日）開始為期3日的中美洲國家外訪行程，首站便是危地馬拉（Guatemala)，是次亦為她任內首次外訪。她與危地馬拉總統賈馬太（Alejandro Giammattei）舉行記者會時表示，勸阻危地馬拉、薩爾瓦多（El Salvador）及洪都拉斯（Honduras）的民眾前往美國邊境，對美國而言非常重要。

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賀錦麗表明，美國會繼續執法確保邊境安全，如果有民眾非法進入美國邊境，將會被遣返。她反覆強調，告誡當地民眾「不要來」(do not come）。

AOC其後於社交平台Twitter上批評，賀錦麗言論令人十分失望（disappointing）。她表示，抵達美國任何一方邊境後尋求庇護，是百分百合法的事情。其次，美國需為近幾十年拉丁美洲政局不穩負責，不能在防火燒了他人房屋後，再責怪他人逃跑。國際救援委員會其後聲援表示，即使在疫情大流行期間，尋求庇護亦是合法的。

賀錦麗同時表示，將與危地馬拉政府合作，打擊當地人口販賣、走私及政治腐敗等問題，維持當地及美國社會的安全。另外，賀錦麗承諾會向危地馬拉提供50萬劑新冠疫苗，及2,600萬美元（約2億港元）協助當地對抗疫情。

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美國大學（American University）國際關係教授勞倫斯（William Lawrence）表示，美國希望找到阻止非法移民的短期方法，並嘗試解決導致民眾萌生非法移民至美國的根本問題。拜登（Joe Biden）早前承諾，撥款40億美元 （約312億港元）促進當地發展，並承諾提供3.1億美元（約24.2億港元）人道主義援助。

責任編輯：李俊儀