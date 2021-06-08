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【大行點睇】領展收購廣州購物中心 大和料有利收益率 助鞏固內地零售地位

股樓投資 14:41 2021/06/08

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大和發表研究報告指，領展（00823）早前斥資32.05億元人民幣購入位於廣州的太陽新天地購物中心，為公司第7個的內地收購項目，相信有關交易可提升收益率，故重申「買入」評級，維持目標價84元。領展現升1.9%，報75.75元，成交近2.1億元。

【大行點睇】新興產業料帶來高增長 花旗提高中軟國際目標價近三成  詳情請看[下一頁]

該行指，領展正拓展內地業務，收購完成後領展於廣州共有2項經營資產，料交易將會有利收益率。該購物中心有37%的租約於今年到期，預計領展能提升其已出租租金水平。

[HKTV] 港視上月總商品交易額按年升9% 與I.T合作開設網購商場  詳情請看[下一頁]

大和預期，交易會將領展的內地投資佔比由14.8%，提高至16.6%，仍符合公司指引中的20%內。收購完成後，領展於三大一線城市中各有2項經營資產，而循序漸進的收購將有利鞏固公司於內地一線城市的零售地位，並上調2023財年每基金單位分派0.4%。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

大行報告 港股 收購 人民幣 廣州 領展 目標價 成交

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