Amazon創辦人貝索斯將攜家人　7月飛往太空

Amazon（亞馬遜）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）於2000年與胞弟一同創辦的航天公司Blue Origin，他將會乘坐該公司的飛船，進行首次載人航天飛行。

據《CNBC》報道，貝索斯在社交平台Instagram上，發布一段影片，並發貼文指，自己由5歲開始，夢想便是在太空旅遊。「我想乘坐這趟航班，因為這是我一生都想做的事情。」而貝索斯的胞弟亦會在7月20日時，一同「展開旅程」。

據指，Blue Origin計畫於今年7月20日，推出首次商業載人飛行—火箭New Shepard，一次最多可搭載6名乘客，而其太空艙座位已開始出售。報道提及，Blue Origin屬可回收火箭系統，並在沒有乘客登機的情況下，成功試飛了十多次。太空艙有巨大窗戶，讓乘客觀看風景。

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責任編輯：黎淑雯