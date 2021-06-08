加拿大擬放寬出入境限制　接種疫苗者可縮短隔離時間

有消息人士透露，加拿大總理賈斯汀·特魯多 (Justin Trudeau) 正準備，放寬已接種新冠肺炎疫苗旅客的入境限制。

據《彭博》報道，有知情人士指，當局正製定計劃，放寬目前已接種兩劑疫苗人士，縮短14天的隔離時間，但仍須接受病毒檢測。詳情預料會在未來數天公布，但未知加拿大會否同時向非美國遊客開放邊境。美國與加拿大自去年3月起收緊入境措施，並減少了來往兩國之間的陸路及空中交通。在7月21日，加拿大及美國須續簽限制非必要旅行的協議。報道引述官員意見指，今年夏季或是開放邊境的最後機會，如把限制非必要旅行延長一個月，將對旅遊業造成巨大打擊，同時亦會限制了旅客在加拿大7月1日國定假日和美國7月1日獨立日的出行。

事實上，有不少國家都陸續推出，有關放寬已接種疫苗旅客的隨離限制。如泰國早前宣布，由4月1日起，可提出完整有效的新冠肺炎接種疫苗證明的旅客，入境泰國可由原定的14天縮短至7天，並於隔離期間進行1次檢測。

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責任編輯：黎淑雯