▲ 【電子消費券】5000元電子消費券下月接受登記 一文看支付寶香港及八達通安排

5000元電子消費券全城期待，政府正與4間儲值支付工具營辦商就電子消費券進行系統測試。其中，八達通透露不會分開用戶的儲值額和消費券金額，可使用於交通工具；而支付寶香港則表示會將餘額及消費券分開處理，市民消費時可選擇是否使用消費券 。

陳茂波：本月下旬公布5000元電子消費券登記詳情 料7月4日或5日接受登記【下一頁】

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八達通：不會分開處理儲值額和消費券

八達通卡營業及市務總監李玉兒今日（8日）出席電台節目時表示，市民申請電子消費券時，只需在政府中央平台登記和核實正使用的八達通卡號碼，實體卡及手機八達通同樣可使用消費券，亦不需要個人八達通。八達通不會分開處理用戶儲值額和消費券金額，交通工具亦可直接扣除款額。

李玉兒又指，實體八達通可循公共交通費用補貼計劃渠道、便利店以及超市等，取得消費券金額，亦可通過八達通手機應用程式儲入消費券。

她又稱，上月有約3000個新商戶申請使用八達通收款，商戶種類逐漸擴大，包括大型飲食集團、運動用品和珠寶店等都有申請開戶，相信日後八達通卡會是最多市民選擇使用消費券的支付平台。

支付寶：儲值額和消費券會分開處理



支付寶港澳台地區總經理李詠詩在同一節目上表示，如果使用支付寶領取電子消費券，可以輸入特定識別號碼，屆時會直接入帳。 另外，支付寶錢包會將餘額及消費券分開處理，市民消費時可選擇是否使用消費券，亦可以查閱餘額及相關交易。至於退貨安排，李指會按既定程序退回金額，但如果懷疑涉及套現行為，會作出調查。

她又指，申請支付寶商戶二維碼的中小型商戶和街市檔主於最近一個多月內增長230%，當中以實體店為主，支付寶稍後也會推出更多優惠。

消息指，政府暫定於7月4日（星期日）或5日（星期一）開始接受5000元電子消費券申請，市民可於網上登記或填表。市民可從支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，4個儲值支付工具中選擇一個收款平台。

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