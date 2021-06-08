  • 33°C
香港時間 : 2021608日 (二) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片短缺】高盛：芯片短缺情況料下半年逐步改善　關注台灣疫情及旱災發展

股市 13:39 2021/06/08

分享：

【芯片短缺】高盛：芯片短缺情況料下半年逐步改善　關注台灣疫情及旱災發展

芯片短缺情況仍然嚴重，高盛亞洲首席經濟師Andrew Tilton認為，芯片短缺的最壞時間已經過去，全球正在努力解決芯片短缺對家庭電子產品的影響，包括洗衣機、麵包機等，但對汽車等下游行業的衝擊，將會在下半年慢慢過去。

Tilton指，他看到芯片供應鏈出現明顯的短缺情況，付運亦有延遲，情況在北美、日本、韓國及台灣均有出現，對下游行業造成影響，目前情況仍值得關注，因台灣受到旱災及疫情衝擊，可能會造成芯片產量明顯下降。

Tesla馬斯克指其他公司訂芯片如搶廁紙，詳見【下一頁】

「現時有生產鏈有個別斷裂的情況，但暫未足以對整個芯片供應鏈造成嚴重的衝擊，密切注視未來數周以致數月的情況。」

顧問公司AlixPartners估計，環球汽車行業因芯片短缺造成的收入損失，高達1100億美元。AlixPartners汽車及工業活動董事總經理Dan Hearsch認為，芯片短缺對次季的汽車業打擊最大，但下半年開始情況會逐步紓緩。

相關文章：【台灣疫情】芯片產業受疫情衝擊　封裝廠京元電子爆疫停工兩日

相關文章：【芯片大戰】AMD、台積電合作開發3D Chiplet技術 料年底前生產運用

 

編輯：陳韻妍

疫情 日本 晶片 南韓 台灣

上一篇文章

【電子消費券】5000元電子消費券下月接受登記　一文看支付寶香港及八達通安排

下一篇文章

【啤酒股】體育盛事陸續有來 啤酒股可吼？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）