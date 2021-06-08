▲ 【芯片短缺】高盛：芯片短缺情況料下半年逐步改善 關注台灣疫情及旱災發展

芯片短缺情況仍然嚴重，高盛亞洲首席經濟師Andrew Tilton認為，芯片短缺的最壞時間已經過去，全球正在努力解決芯片短缺對家庭電子產品的影響，包括洗衣機、麵包機等，但對汽車等下游行業的衝擊，將會在下半年慢慢過去。

Tilton指，他看到芯片供應鏈出現明顯的短缺情況，付運亦有延遲，情況在北美、日本、韓國及台灣均有出現，對下游行業造成影響，目前情況仍值得關注，因台灣受到旱災及疫情衝擊，可能會造成芯片產量明顯下降。

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「現時有生產鏈有個別斷裂的情況，但暫未足以對整個芯片供應鏈造成嚴重的衝擊，密切注視未來數周以致數月的情況。」

顧問公司AlixPartners估計，環球汽車行業因芯片短缺造成的收入損失，高達1100億美元。AlixPartners汽車及工業活動董事總經理Dan Hearsch認為，芯片短缺對次季的汽車業打擊最大，但下半年開始情況會逐步紓緩。

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編輯：陳韻妍