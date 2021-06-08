  • 33°C
香港時間 : 2021608日 (二) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

行會提凍薪方案　公務員連第二年無人工加

理財智慧 15:02 2021/06/08

分享：

公務員事務局今日（8日）向4個公務員中央評議會的職方提出在2021至22年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員薪酬的薪酬調整方案，生效日期追溯至2021年4月1日。
 
2021年實質本地生產總值增長預測為3.5%至5.5%，第一季實質本地生產總值更有7.9%的可觀按年增長。公務員事務局發言人指，由於就經濟狀況來説，不利和利好因素同時存在。

雖然過去一年新冠病毒疫情對香港各行各業帶來很大衝擊，隨着經濟繼續復甦，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場的情況應會在未來一段時間内得到改善。本地通脹亦可能隨着經濟復甦有輕微上升。發言人續說，各級公務員在過去一年在抗疫工作方面的付出和貢獻值得肯定。特首會同行政會議在平衡了所有相關因素後，提出凍薪的調整方案。

特首會同行政會議將按照既定機制，並在考慮職方的回應後，就2021至22年度公務員薪酬調整作出決定。在去年，薪酬趨勢調查報告建議高、中、低級公務員加薪，政府則未有跟隨機制加薪，並作凍薪處理。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

行政會議 經濟狀況 DJ 財務自由 疫情 經濟 通脹 公務員事務局

上一篇文章

【三孩概念股】穆迪不看好「三孩政策」 斷言不太可能改變中國低生育率 三孩概念股打回原型

下一篇文章

【大行點睇】領展收購廣州購物中心 大和料有利收益率 助鞏固內地零售地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋