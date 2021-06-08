行會提凍薪方案　公務員連第二年無人工加

公務員事務局今日（8日）向4個公務員中央評議會的職方提出在2021至22年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員薪酬的薪酬調整方案，生效日期追溯至2021年4月1日。



2021年實質本地生產總值增長預測為3.5%至5.5%，第一季實質本地生產總值更有7.9%的可觀按年增長。公務員事務局發言人指，由於就經濟狀況來説，不利和利好因素同時存在。

雖然過去一年新冠病毒疫情對香港各行各業帶來很大衝擊，隨着經濟繼續復甦，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場的情況應會在未來一段時間内得到改善。本地通脹亦可能隨着經濟復甦有輕微上升。發言人續說，各級公務員在過去一年在抗疫工作方面的付出和貢獻值得肯定。特首會同行政會議在平衡了所有相關因素後，提出凍薪的調整方案。

特首會同行政會議將按照既定機制，並在考慮職方的回應後，就2021至22年度公務員薪酬調整作出決定。在去年，薪酬趨勢調查報告建議高、中、低級公務員加薪，政府則未有跟隨機制加薪，並作凍薪處理。

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責任編輯：黎淑雯