阿富汗美軍翻譯員憂報復 塔利班大派定心丸

隨著國際部隊陸續撤出阿富汗，曾為美國及其盟友工作的阿富汗翻譯因失去保護，害怕被恐怖組織塔利班報復。塔利班發表聲明表示，若阿富汗美軍翻譯員能誠心懺悔，承諾以後不會參與相關活動，將不受性命威脅。

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自2014年起，最少有300名阿富汗人因擔任美國及北約盟友翻譯員，而遭到塔利班威脅及殺害。隨著美軍逐步撤出阿富汗，華盛頓呼籲當地翻譯員跟隨離開阿富汗，避免成為塔利班報復對象。

塔利班周一（7日）發表聲明，表示曾為美軍服務的阿富汗翻譯員無需害怕，只要能誠心懺悔，承諾以後不會再從事背叛伊斯蘭教和國家的活動，當他們離開敵人後，便可恢復正常人生活，甚至在擅長的領域內為國家服務，將不會遇到任何麻煩，不受性命威脅。

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在塔利班發表聲明的同時，美國阿富汗和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad），與其他美國高級官員訪問當地，並與塔利班代表和阿富汗領導人舉行會談。美國國會2009年為阿富汗前僱員設立特殊移民計劃，至今有約1.8萬名阿富汗人試圖獲得美國簽證。

責任編輯：郭麗明