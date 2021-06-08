【疫市營商】裝修公司疫下生意大減　開拓學校STEM課程硬件套配裝修業務

▲ 創藝集團第二代麥頌斌接手後，建立自己的設計團隊，提供一條龍服務。

時代改變，店舖裝修、展覽場地布置要求也在變。從事店舖裝修及場地布置的創藝集團，其第二代麥頌斌接手後，建立自己的設計團隊，提供一條龍服務。疫情下搭建展覽場地需求大減，他更看準學校需興建STEM課程的相關硬件配套，推出相關裝修服務。

疫情令零售商生意大受影響，連帶減少新店開張，更讓活動受阻，需求大減。麥頌斌坦言，營業額下跌一半以上，令他需要另覓商機。

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他接手家族企業前，曾擔任小學老師。疫情期間與過去的同行聯絡，發現學校着重STEM（科學、科技、工程、數學）教學，並且增加很多生涯規劃的課堂。惟學校及教師並非專業的裝修及設計團隊，經費和時間又有限，故他主動聯絡並遞交申請書，希望藉開拓裝修學校的業務，增加營業額。

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創藝集團成立於1993年，兩位創辦人由影視相關展覽做起，及後為電視台、商場等搭建布景和場地。曾有學校希望將其中一個房間，改造模擬飛行駕駛艙，以供教學之用。他便藉上一代的根基，即曾承接Star Wars的展覽項目，結合他曾任職教師的經驗，向學校展示其興建相關場景的能力，加強學校對他的信心。

記者：馬意文