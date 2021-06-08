【新產品】譚仔三哥夥少爺啤推辣味啤酒　OK便利店優先發售21.9元

▲ 譚仔三哥米線首次與少爺啤合作，推出兩款全新辣味啤酒。（譚仔三哥提供圖片）

無辣不歡的三哥粉絲注意，譚仔三哥米線（三哥）首次與本港精釀啤酒品牌少爺啤合作，推出兩款全新期間限定手工啤酒─「麻辣‧酸啤」及「煳辣‧黑啤」，即日起於全港指定OK便利店有售，售價為每罐$21.9。

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「煳辣‧黑啤」靈感來自三哥獨創的煳辣湯底，司陶(Stout) 黑啤烘烤麥芽的焦香搭上香料炒燶前的獨特風味，結合煙薰辣椒及焦糖、巧克力及咖啡風味，帶著苦中回甘的甘甜尾韻，最適合搭配香烤食物，如三哥的湖南土匪雞翼、新彊香草雞翼。

▲ 「麻辣‧酸啤」及「煳辣‧黑啤」期間限定手工啤酒。（譚仔三哥提供圖片）

「麻辣‧酸啤」靈感來自三哥的招牌麻辣湯底，入口既麻且辣，配合乳酸菌發酵的清爽酸啤，適合搭配餐前清爽小食，如三哥的尖椒皮蛋、意式醋香雲耳。

近年起，香港刮起了手工啤酒風潮，精釀啤酒類型衆多，使用原料非常多元，釀酒時亦會糅合創意，是次在傳統酒款加入香料及辣椒等特色材料，以展現亞洲風味的獨特之處。

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責任編輯：朱悅瀅