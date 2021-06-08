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【金融科技】渣打香港夥香港貨品編碼協會 加快中小企貸款審批

Hot Talk 13:00 2021/06/08

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渣打運用電子商貿平台數據以加快融資審核

渣打香港與香港貨品編碼協會合作，利用後者B2B（商業對商業）電子商貿平台「通商易」的數據，以簡化貸款的申請及審批程序，從而為中小企帶來更方便的貿易融資服務，提升效率及節省成本。

渣打香港指，透過平台可直接取得實際的營業數據為企業進行信貸評估，有助解決中小企因資源問題未能提供全面財務資料的困難。「通商易」存有最新的銷售數據，可更真實地反映企業的營業狀況，這對一些受疫情嚴重打擊，但目前生意已逐步復甦的中小企業尤其重要，因銀行可更有效及全面地評估企業的信貸風險及融資需要。

「通商易」獲2000家香港企業採用，覆蓋零售、快速消費品、醫藥保健、美妝護理、食品及餐飲服務等多個行業，涉及企業與不同貿易夥伴的電子交易數據，包括電子訂單、發票、匯款通知、出貨指示等資料。「通商易」每年處理超過 2000 萬筆電子交易。

早前金管局宣布構建金融基建設施「商業數據通」，以讓數據所有者可以按其意願將自己的「數碼足跡」與銀行分享。渣打香港與香港貨品編碼協會已參與計劃。

相關文章：

【金融基建】金管局：「商業數據通」猶如超級公路連接銀行及數據供應商

編輯：謝智聰

 
疫情 電子商貿 電子交易 香港金融管理局 貿易 金融 銀行

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