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摩根士丹利連續7年蟬聯《機構投資者》排行榜第一名　至少9個行業研究排名首位

Hot Talk 12:55 2021/06/08

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大摩連續7年蟬聯《機構投資者》排行榜第一名　至少9個行業研究排名首位

《機構投資者》雜誌揭曉全亞洲研究團隊排行榜，摩根士丹利（美：MS）再次登上榜首，為首家連續七年蟬聯第一的公司。大摩在2021年亞洲研究團隊入選全部36項研究類別中，17個團隊名列第一，8個團隊名列第二，6個團隊獲得第三名，排名前三的團隊總數達31個。此次評選覆蓋除日本外的整個亞洲地區。

大摩亞太區研究部在宏觀經濟、股票策略、環境、社會與公司治理（ESG）研究、量化研究、主題研究類別中排名第一。 亞洲各市場的評選中，大摩在澳大利亞/新西蘭、中國內地和韓國名列第一，在香港、台灣位列第二。

大摩今年還推出了全新的研究報告訂閱手機軟件

行業方面，大摩在汽車和汽車零部件、基礎材料、互聯網、油氣化工、能源、電力、科技/半導體、電信及運輸等行業類別中獲第一名。

郭強盛早前披露對港股看法【下一頁】

大摩亞洲研究部主管兼董事總經理William Greene表示，客戶對於研究產品的需求不斷改變，大摩在發布研究內容方面除了加強與客戶線上互動，今年還推出了全新的研究報告訂閱手機軟件。

《機構投資者》雜誌通過來自超過1,200家機構的3,800位專業投資者的投票，評選出亞洲區內最受歡迎的賣方分析師團隊。

相關文章：【美股焦點】摩根士丹利上季多賺57%　股價漲2%

相關文章：摩根士丹利業績「疫」市創新高　擬向3萬員工派7,800元獎金

 

港股 美股 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 亞太 股票 香港 亞洲

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