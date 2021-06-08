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【東京奧運】日本奧委會高官跳軌自殺 警判斷為自殺

環球社會熱點 13:25 2021/06/08

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距離東京奧運開幕不足50日，日本東京奧運委員會卻傳來壞消息。日本警方證實，東京奧委會會計部長森谷靖因墮軌，經搶救無效後死亡。警方仍在調查事件，但初步判斷事件為自殺。

最新民調指民眾信心增加 半數認為東京奧運會如期舉行 【下一頁】

日本東京警方周一（7日）表示，正在調查地鐵上發生的1宗致命事故。日本電視台（Nippon Television）引述消息人士報道，此人為現年52歲的森谷靖，並指他是自殺。東京都交通局表示，1名男子周一早上約9時30分，於日本首都都營淺草線的中信站跌落路軌，但未透露男子姓名。當局表示，男子在跌落路軌約30分鐘後被移走，送往附近醫院搶救。

森谷靖

事件報道一出，即成日本Twitter熱門話題之一。日本警方發言人證實，跳軌人士是森谷靖，並透露經過2小時搶救後，他最終不治身亡。警方判斷事件為自殺，正在調查事件，並未透露更多詳情。日本奧運委員會消息人士表示，當局正收集相關信息，但拒絕透露更多內容。

日本擬夏季推疫苗護照 圖促進商務旅遊恢復經濟 【下一頁】

日本東京奧運已因疫情延後1年，現定於7月23日開幕。惟日本上月新冠疫情反彈，多地再採取緊急措施，日本民眾普遍擔心賽事再度造成疫情爆發。日本當局已宣布多項限制措施，希望確保賽事安全進行，當中包括禁止海外觀眾入場等。

責任編輯：李俊儀

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