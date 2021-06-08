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【阿斯利康疫苗】EMA籲勿用肝素治血栓 憂情況惡化

環球社會熱點 13:05 2021/06/08

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歐洲藥品管理局（​European Medicines Agency，簡稱EMA）早前確認，血栓是接種英國阿斯利康疫苗的副作用之一，並宣稱可以使用薄血藥治療。不過，EMA周一（7日）更新指引，呼籲切勿使用含有肝素的藥物，治療接種後的血栓副作用。

【新冠疫苗】逾200世界領袖促G7出資 助貧窮國家接種 【下一頁】

EMA引用國際血栓及止血組織（International Society on Thrombosis and Haemostasis，簡稱ISTH）的臨時指引， 呼籲醫生治療因接種疫苗而出現的疑似血栓個案時，使用不含有肝素（heparin）的抗凝劑，恐防情況惡化。

根據ISTH指引，確定血栓由接種疫苗引起後，仍建議醫生使用非肝素抗凝劑治療，同時建議考慮使用靜脈注射免疫球蛋白治療。

挪威名醫自行宣布疫情結束 衛生部反駁：要等疫苗接種完成 【下一頁】

EMA截至5月28日為止，共錄得316宗血栓及血小板低下案例，惟仍然強調接種新冠疫苗是利大於弊。目前歐盟多國限制接種阿斯利康疫苗的年齡，挪威和丹麥更是全面停止接種。

責任編輯：吳漢培

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