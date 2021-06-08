【新冠疫苗】加拿大料縮短完成接種旅客隔離期

目前不少國家和地區的新冠疫苗接種進度理想，有望放寬出入境限制措施。《彭博社》報道，加拿大有意准許已完成接種新冠疫苗的旅客，入境加拿大後可縮短隔離期，但旅客期間仍要接受新冠病毒檢測。

【新冠疫苗】印度免費為成人接種 不論貧富都有份 【下一頁】

《彭博社》周一（7日）引述知情人士指，加拿大政府正計劃放寬已完成疫苗接種旅客的限制。他們入境後的隔離期將會少於14日，預料將會在數日内公布詳情，但未知加拿大是否會對向非美國旅客開放邊境。

美國與加拿大自去年3月起收緊入境措施，兩國之間的陸路與航空交通往來大幅減少，兩國將會在6月21日續簽限制非必要旅行的協議。

西班牙重開旅遊業 准已打新冠疫苗旅客入境 【下一頁】

《彭博社》引述相關官員指，兩國對放寬旅行限制措施感到急切，認為這是趕於夏季重開邊境的最後機會。他們憂慮如再限制非必要旅行一個月，將會對旅遊業造成巨大打擊，並會阻礙旅客於加拿大7月1日國慶日及7月4日美國獨立日時出行。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）曾表示，75%的疫苗接種率是重開邊境的關鍵門檻。根據加拿大廣播公司（CBC）的追蹤數據，超過60%的加拿大人已接種首劑疫苗，約8%的人已完成接種。

《彭博社》數據顯示美國有51.6%的人已接種首劑疫苗，42.1%的人已完成兩劑接種。

責任編輯：鄭錦玲