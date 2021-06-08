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今年首季全球智能手機銷量升26%　小米市佔排第三、銷售按年增65%

股市 12:36 2021/06/08

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今年首季全球智能手機銷量升26%　小米市佔排第三、銷售按年增65%

市場研究機構Gartner表示，今年首季全球智能手機銷量按年升26%，銷售三甲依次為三星、蘋果（美：AAPL）及小米 （01810） 。該行指出，全球芯片短缺尚未對智能手機產業造成影響， 行業的供需基本平衡，但未來情況可能有變。

Gartner報告指出，今年首季全球智能手機銷量達到3.78億部，按年增長26%。消費者前景改善、持續的在家學習及工作，加上來自去年的壓抑需求，帶動今年首季的智能手機銷售。隨着全球多個地區的疫情改善及市場重啟，消費者開始購買非必需消費品。另外，去年基數低亦解釋首季銷售取得雙位數增長。

季內，三星的表現最佳，銷售三甲依次為三星、蘋果和小米。三星銷售量為7661萬部，按年增逾38%，智能手機市場佔有率升至20.3%，主要受惠推出中檔手機及提早付運5G旗艦機。蘋果銷售量達5855萬，按年增長43%；小米銷售量為4894萬部，按年增長近65%，蘋果及小米的市佔率分別為15.5%和12.9%。

報告又指出， 全球晶片短缺尚未對智能手機產業造成影響， 行業的供需基本平衡. 但這情況可能會在未來季度出現變化， 並導致全球智能手機的平均售價上升。

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編輯：吳敏芳

港股 小米集團－W（01810） 蘋果（Apple，美：AAPL） 晶片 疫情 Samsung 智能手機 小米 5G

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