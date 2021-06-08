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【Bitcoin】特朗普出口+比特幣贖金遭繳獲　比特幣挫一成跌穿33000美元

股市 12:33 2021/06/08

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【Bitcoin】特朗普出口+比特幣贖金遭繳獲　比特幣跌穿33000美元

Bitcoin比特幣下挫一成，周二於亞洲時段跌穿33000美元水平。根據coindesk平台數據，比特幣曾低見32449美元，截至下午12時8分，比特幣報32991美元，24小時跌9.8%；以太幣報2512美元，跌10%；狗狗幣0.327611美元，跌13.2%。

消息層面上，美國前總統特朗普接受霍士新聞訪問時表示，比特幣看起來是一個騙局，坦言不喜歡比特幣，認為比特幣正削弱美元的重要性。他表示，美元應成為世界貨幣，認為比特幣需要接受更高的監管。

另外，美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline上月遭黑客攻擊，被迫全面關閉網絡，最終向犯罪集團Darkside支付了440萬美元加密貨幣作為贖金，以恢復運營。美國司法部最新表示已追回部分贖金，指調查人員繳獲了近64枚比特幣，價值約230萬美元。

早前，微博（美：WB）據報封鎖多個加密貨幣相關賬號，令市場憂慮中國政府進一步打擊加密貨幣，已令比特幣一度跌穿35000美元。

相關文章：【Bitcoin】內地微博封鎖多個加密貨幣相關賬號 比特幣曾跌穿35000美元

相關文章：【Bitcoin】MicroStrategy發4億美元垃圾債　加碼押注買比特幣

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 特朗普 比特幣

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