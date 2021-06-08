  • 32°C
香港時間 : 2021608日 (二) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla】Tesla新版手機App內容曝光　 擬整合保險服務＋全自動駕駛

科技 12:26 2021/06/08

分享：

有軟件工程師對Tesla最新版手機App進行「反向工程」逆向分析及研究，發現Tesla正計劃將保險及即將推出的全自動駕駛​（FSD）訂閱服務直接置入Tesla手機App中。

綜合外媒報道，近日有軟件工程師對Tesla最新版手機App進行「反向工程」逆向分析及研究，發現Tesla正計劃將保險及即將推出的全自動駕駛​（FSD）訂閱服務直接置入Tesla手機App中。目前Tesla車主亦可透過該手機App來對電動車進行各種操作，包括控制車輛冷氣及執行智能召喚功能等。

報道指，美國著名論壇Reddit上一位名為Callump01的軟件工程師，在對新版本Tesla App進行反向工程後，發現幾項新功能包括：整合保險服務、安全評價功能，以及讓車主可以看到駕駛方式變化如何影響保險費率的模擬器。

據Callump01表示，Tesla將保險服務直接整合到手機App中，保險會出現在自定義服務區域內，由事故報案到新車投保，各類服務都可以在手機App中完成。這樣車主就可以更方便地查看保險，更不需耗費時間打電話。

「安全評價」與保險服務掛勾　未知何時正式推出

至於App上新增的安全評價功能，就是可以用來追蹤車輛使用情況。該軟件工程師表示，如果車主購買了Tesla的保險服務，會與該功能掛勾，車主可以在統一圖形界面中查看包括：每次和每月的駕駛時長、使用自動駕駛功能的頻率、ABS（防鎖死煞車系統）啟動事件、前方碰撞警告、自動轉向的介入、油門變化以及其他指標等。並獲合格或不合格的評價，惟未清楚手機用戶是否會看到評價。

【無人汽車】加州首度批准無人車載客　車上可不設安全員

【Tesla】Tesla召回逾700部Model 3　涉安全帶及輪胎問題

不過工程師又表示，要支援有關功能，需要至少HW2或更高的硬件版本，以及2021.4. 12的軟件版本。另根據Tesla手機App中的相關內容，該服務正在推進中。

據Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）早前多次表示，Tesla將於今年第二季推出全自動駕駛服務（FSD），未知Tesla能否趕上在本季剩下的幾周時間內發表。

責任編輯：張寶燕

相關文章

【電動狂熱】福特生產電動車多於汽油車　福特CEO：料2030年只推出電動車
2021/06/07
【電動狂熱】福特生產電動車多於汽油車　福特CEO：料2030年只推出電動車
【數碼轉型】福士汽車轉型 　如Tesla般自行研發軟件
2021/06/07
【數碼轉型】福士汽車轉型 　如Tesla般自行研發軟件
模仿Iron Man？澳洲電動個人飛行裝置　Copterpack進行首次載人飛行
2021/06/07
模仿Iron Man？澳洲電動個人飛行裝置　Copterpack進行首次載人飛行
【火箭咁快】美研用商用火箭空投送貨　飛往日本沖繩僅半小時
2021/06/07
【火箭咁快】美研用商用火箭空投送貨　飛往日本沖繩僅半小時

你可能感興趣

【電動狂熱】福特生產電動車多於汽油車　福特CEO：料2030年只推出電動車
20:23 2021/06/07
【電動狂熱】福特生產電動車多於汽油車　福特CEO：料2030年只推出電動車
【數碼轉型】福士汽車轉型 　如Tesla般自行研發軟件
19:54 2021/06/07
【數碼轉型】福士汽車轉型 　如Tesla般自行研發軟件
模仿Iron Man？澳洲電動個人飛行裝置　Copterpack進行首次載人飛行
15:30 2021/06/07
模仿Iron Man？澳洲電動個人飛行裝置　Copterpack進行首次載人飛行
電動車 自動駕駛 馬斯克 Tesla 硬件 軟件

下一篇文章

【中小企教室】API建防禦設施　應對電郵攻擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用