【Tesla】Tesla新版手機App內容曝光　 擬整合保險服務＋全自動駕駛

▲ 有軟件工程師對Tesla最新版手機App進行「反向工程」逆向分析及研究，發現Tesla正計劃將保險及即將推出的全自動駕駛​（FSD）訂閱服務直接置入Tesla手機App中。

綜合外媒報道，近日有軟件工程師對Tesla最新版手機App進行「反向工程」逆向分析及研究，發現Tesla正計劃將保險及即將推出的全自動駕駛​（FSD）訂閱服務直接置入Tesla手機App中。目前Tesla車主亦可透過該手機App來對電動車進行各種操作，包括控制車輛冷氣及執行智能召喚功能等。

報道指，美國著名論壇Reddit上一位名為Callump01的軟件工程師，在對新版本Tesla App進行反向工程後，發現幾項新功能包括：整合保險服務、安全評價功能，以及讓車主可以看到駕駛方式變化如何影響保險費率的模擬器。

據Callump01表示，Tesla將保險服務直接整合到手機App中，保險會出現在自定義服務區域內，由事故報案到新車投保，各類服務都可以在手機App中完成。這樣車主就可以更方便地查看保險，更不需耗費時間打電話。

「安全評價」 與保險服務掛勾 未知何時正式推出

至於App上新增的安全評價功能，就是 可以用來追蹤車輛使用情況。該 軟件工程師 表示，如果車主購買了Tesla的保險服務，會與該功能掛勾，車主可以在統一圖形界面中查看包括：每次和每月的駕駛時長、使用自動駕駛功能的頻率、ABS（ 防鎖死煞車系統 ）啟動事件、前方碰撞警告、自動轉向的介入、油門變化以及其他指標等。並獲合格或不合格的評價，惟未清楚手機用戶是否會看到評價。

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不過工程師又 表示，要支援有關功能，需要至少HW2或更高的硬件版本，以及2021.4. 12的軟件版本。另 根據Tesla手機App中的相關內容，該服務正在推進中。

據Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）早前多次表示，Tesla將於今年第二季推出全自動駕駛服務（FSD），未知Tesla能否趕上在本季剩下的幾周時間內發表。

責任編輯：張寶燕