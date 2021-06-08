【理財通】致同：理財通可吸內地高淨值人士來港增設家族辦公室

▲ 圖為致同（香港）會計師事務所副管理合夥人夏其才

跨境理財通快將實施，並允許大灣區內地投資者在港直接投資。致同指出，跨境理財通實行初期推出低風險產品，又認為理財通能帶動內地高淨值資產人士內港開設家族辦公室。

致同（香港）會計師事務所諮詢高級經理嚴欣琪表示認為，初期推出簡單、風險低的金融產品例如基金，不會因而削減對內地投資的吸引力，未來會持續推出不同類型的產品。

致同：理財通能擴大香港財富管理行業的市場

致同（香港）會計師事務所副管理合夥人夏其才表示有信心香港有資格成為大灣區內最有效的財富管理中心。他又認為，外部資產管理公司和家族辦公室的數量不斷增加，亦將有利於行業吸引來自中國內地的超高淨值人士在香港設立家族辦公室。

近年不少新經濟公司成功上市，造就了一班年輕的高淨值資產人士。他指出目前已有不少基金公司或大型銀行開始迎接新的機遇成立部門。數據顯示，持有證監會發行的資產管理牌照（9號牌）的機構由2018年1643間增至2019年的1808間。

不過致同認為，規模較小的外部資產管理公司客戶群較窄和缺乏專業知識，難以獨立令業務持續盈利， 或會進入整合階段。

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記者：謝卓榮