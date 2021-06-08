【大行點睇】新興產業料帶來高增長 花旗提高中軟國際目標價近三成

花旗發表報告，指中軟國際 （00354） 增長前景透明，業務組合調整有望令毛利率反彈。該行指管理層目標到2023年收入達到300億元人民幣，對應2020年至2023年複合年均增長率達到29%，而其中有四成來自新興產業。

公司預計，雲端管理業務、企業數字化及華為「鴻蒙」系統，都將為公司帶來快速增長，其中華為相關業務有望達到雙位數增幅，而且新興產業相關業務毛利率高達四成，有利改善公司整體毛利率。

花旗調高2021年至2023年財年盈利預測，較原來預期上升7%至8%，重申「買入」評級，目標價由10.5元升至13.1元。

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