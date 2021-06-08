【消費券】電子消費券最快7月接受登記　八達通、支付寶先受惠　申請開戶數量增

▲ 電子消費券最快本月下旬有新消息，公布計劃的詳情。

電子消費券最快本月下旬有新消息，公布計劃的詳情。政府正與多間營辦商進行系統測試，預計7月內接受登記。有港商看準電子消費券的商機，已在增設電子支付方式。

位於大澳的海味商益昌號，過去大多從事旅客生意，設有微信支付等。但在疫情下旅客生意大減，其為了吸引本地消費者到店內消費，看準電子消費券的商機，在近日增設八達通支付。

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南丫島咖啡店Belee負責人李欣宜亦認同，電子消費券有望吸引和增加港人消費。故她近來新增八達通等支付方式，希望增加顧客的消費意欲。

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事實上，八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒接受電台節目時表示，有約3,000個新商戶於上月申請使用八達通收款，商戶種類逐漸擴大，例如大型飲食集團、珠寶店等，均在申請開戶。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩亦稱，中小企申請支付寶商戶二維碼的情況在增加，中小型商戶和街市檔主為例，近月便增長了230%。

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記者：馬意文