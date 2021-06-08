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布吉7月開放旅遊 推1美元酒店住宿吸客

環球社會熱點 13:02 2021/06/08

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泰國政府將於下月1日起對外開放布吉島，放寬讓已接種新冠疫苗的旅客，前往布吉旅遊無須接受隔離。布吉推出「一晚一美元」酒店住宿計劃，估計可提供7萬間客房，整個7月合共有100萬間1美元住宿。

泰國布吉島7月起開放旅遊 已接種疫苗旅客免隔離 【下一頁】

泰國將於7月1日起，放寬來自低風險國家﹑已接種新冠疫苗的旅客，前往布吉旅行時只需接受新冠病毒檢測，無需接受強制隔離。旅客在布吉逗留最少一周後，可轉往泰國其他地方。

為配合開放旅遊措施，泰國政府推出「一晚一美元」住宿計劃，當地酒店每晚平均費用約1,000至3,000泰銖（約32美元至96美元），而旅客只需支付1美元，即可入住1晚酒店，政府負責補貼差價。

西班牙重開旅遊業 准已打新冠疫苗旅客入境 【下一頁】

泰國旅遊協會主席參楠（Chamnan Srisawat）表示，預料計劃將涵蓋7萬間客房，整個7月可提供100萬次1美元住宿。參楠強調，持續1年多的新冠肺炎疫情重創當地經濟，只有旅遊業才能拯救泰國。

據布吉當地媒體報道指，為重啟開放當地旅遊，政府要求最少有70%居民完成接種疫苗，以準備接待旅客。泰國政府計劃以布吉島作為重啟旅遊業起點，打算10月起陸續開放蘇梅島等旅遊熱點。布吉於去年疫情爆發前，共接待670萬遊客，當局希望重開旅遊後，今年內可錄得50萬旅客人次。

責任編輯：郭麗明

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