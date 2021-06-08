  • 32°C
香港時間 : 2021608日 (二) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】近廿年首隻獲批阿茲海默症新藥 Biogen股價升近四成

股樓投資 11:53 2021/06/08

分享：

美國食品及藥物管理局（FDA）批准Biogen（BIIB）研發的阿茲海默症新藥Aducanumab，為FDA過去20年首隻批准使用的阿茲海默症藥物。

當局要求藥物在美國推出市面後持續監察，同時要求Biogen進行另一次臨床測試。Biogen表示，藥物將定價為每年劑量5.6萬美元，對應每劑4,312美元。公司表示，藥物定價合理，又承諾在4年內不會加價。

阿茲海默症為認知障礙最常見的病症之一，美國現時有超過600萬位病人，預計該藥物能為Biogen帶來數十億美元收入。

Biogen昨日急升38.3%至395.85美元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

百健（美：BIIB） 美股 美國 美元 認知障礙

上一篇文章

【大行點睇】新興產業料帶來高增長 花旗提高中軟國際目標價近三成

下一篇文章

【美股焦點】大摩指微軟估值吸引　維持「增持」評級目標價300美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋