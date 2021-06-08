【美股焦點】近廿年首隻獲批阿茲海默症新藥 Biogen股價升近四成

美國食品及藥物管理局（FDA）批准Biogen（BIIB）研發的阿茲海默症新藥Aducanumab，為FDA過去20年首隻批准使用的阿茲海默症藥物。

當局要求藥物在美國推出市面後持續監察，同時要求Biogen進行另一次臨床測試。Biogen表示，藥物將定價為每年劑量5.6萬美元，對應每劑4,312美元。公司表示，藥物定價合理，又承諾在4年內不會加價。

阿茲海默症為認知障礙最常見的病症之一，美國現時有超過600萬位病人，預計該藥物能為Biogen帶來數十億美元收入。

Biogen昨日急升38.3%至395.85美元。

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