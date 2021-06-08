▲ 疫苗接種】林鄭月娥：商界疫苗獎賞逾1.2億元 冀8月底前接種率達理想水平

政府關注疫苗接種情況，行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，自上周提出「全城起動」接種疫苗後，感謝公營部門和私營機構熱烈響應，鼓勵員工打針。她指出，現時從傳媒報道所掌握到的資料，商界提供的疫苗獎賞價值合共已超過1.2億元。

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林鄭月娥預料疫苗接種和預約數字會持續上升。她指出，復必泰疫苗的合資格接種年齡門檻已降至12歲，政府會檢視如何方便師生打針，教育局局長已開始進行接觸，以方便安排學生、 老師接種。截至昨晚，合資格市民接種至少一劑疫苗的比例是23.7%，她希望8月底前接種率可達到較理想的百分比。

林鄭月娥又指，目前並非適當時候放寛社交距離措施，今輪社交距離措施將於周四凌晨到期，但由於本港出現源頭不明的確診個案，很多追蹤調查和檢測工作仍在進行中，目前不是適當時候放寬措施，希望受影響處所的負責人諒解。

林鄭月娥又說，對於有建議為需要檢疫人士或外來人士進行抗體測試，她說原則上是贊成，認為能增加保護網是好的，衞生防護中心會研究檢驗抗體的地點及測試方法。

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編輯：吳敏芳