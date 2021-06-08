[HKTV] 港視上月總商品交易額按年升9% 與I.T合作開設網購商場

網購平台HKTV Mall營運商香港電視(01137)公布，受惠於5月感謝祭，5月在HKTV Mall購物的獨立客戶數量創歷史新高，達至46萬人。5月訂單總商品交易額5.14億元，按年升約9％，按月升5.3％，平均每日訂單數量3.8萬宗，按年升約25％，按月升3.3％，平均訂單值436元，按年跌約13％，按月跌1.4％。每月活躍使用者142.3萬名。直至2時，港視報9.47元，跌2.5%。

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此外港視拓展電子商貿業務上有新進展，公司在公告中亦宣布，首個由全資附屬Shoalter Technology Limited提供支持，由I.T營運，名為「EESE」的網上購物商場將於第四季開業。「EESE」將定位為香港全新時尚品牌網上銷售平台，提供不同外觀和感覺，以及為客戶提供不同購物旅程的功能。商戶可透過一個系統同時在兩個平台建立及營運他們的網店。

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