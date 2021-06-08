  • 33°C
香港時間 : 2021608日 (二) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[HKTV] 港視上月總商品交易額按年升9% 與I.T合作開設網購商場

股樓投資 14:18 2021/06/08

分享：

網購平台HKTV Mall營運商香港電視(01137)公布，受惠於5月感謝祭，5月在HKTV Mall購物的獨立客戶數量創歷史新高，達至46萬人。5月訂單總商品交易額5.14億元，按年升約9％，按月升5.3％，平均每日訂單數量3.8萬宗，按年升約25％，按月升3.3％，平均訂單值436元，按年跌約13％，按月跌1.4％。每月活躍使用者142.3萬名。直至2時，港視報9.47元，跌2.5%。

【大行點睇】 瑞銀最新最看好 7大本地股一覽   詳情請看【下一頁

此外港視拓展電子商貿業務上有新進展，公司在公告中亦宣布，首個由全資附屬Shoalter  Technology　Limited提供支持，由I.T營運，名為「EESE」的網上購物商場將於第四季開業。「EESE」將定位為香港全新時尚品牌網上銷售平台，提供不同外觀和感覺，以及為客戶提供不同購物旅程的功能。商戶可透過一個系統同時在兩個平台建立及營運他們的網店。　　　

海航傳嚴重資不抵債 已確認負債逾4000億人幣    詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

香港電視（01137） 港股

上一篇文章

【大行點睇】領展收購廣州購物中心 大和料有利收益率 助鞏固內地零售地位

下一篇文章

【職場熱話】同事厚臉皮要求幫忙做工作 還想搶功勞 網民怒言：「是不是人啊！」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋