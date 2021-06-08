【新冠疫苗】印度免費為成人接種 不論貧富都有份

印度今年1月展開新冠疫苗接種計劃，但印度僅有不足5%的成年人口接種了新冠疫苗。印度總理莫迪宣布由聯邦政府接管新冠疫苗接種計劃，會為所有成年民眾免費接種新冠疫苗，不論草根或富人階層都可獲得新冠疫苗。

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根據原定措施，印度聯邦政府為長者及前綫醫護免費接種疫苗，而州政府與私立醫院就會向18至45歲民眾收費接種疫苗。

莫迪（Narendra Modi）周一（7日）宣布，聯邦政府將由本月21日起接管各邦的疫苗接種計劃。莫迪指出無論是貧民、中下階層、中層抑或是富人，在聯邦政府的計劃下都可免費獲得疫苗。

印度政府上周表示到了7月和8月，每天料有多達1,000萬劑疫苗供應，但目前只有不足300萬劑。

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印度於1月中起分階段為民眾接種新冠疫苗，但近期的接種速度放緩，印度全國約9.5億成年人口當中，只有不足5%的人已接種疫苗。有衛生專家警告，4月至5月的確診及死亡個案急增令醫院不勝負荷，更稱為民眾接種疫苗是避免第三波疫情大規模爆發的唯一途徑。

德里阿育王大學物理學和生物學教授梅農（Gautam Menon）表示，由聯邦政府集中負責接種計劃，有助消除各邦爭奪疫苗的現象，從而更集中精力將疫苗分配給全國人民。

責任編輯：鄭錦玲