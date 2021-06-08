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挪威名醫自行宣布疫情結束 衛生部反駁：要等疫苗接種完成

環球社會熱點 11:54 2021/06/08

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新冠肺炎疫情已經持續1年多，民眾期望盡快結束疫情恢復正常生活。挪威1名衛生部著名醫生自行宣布，由於挪威新冠住院率已降至最低，認為國內新冠疫情已經結束，民眾可以恢復正常生活。惟挪威衛生部副部長表示，在所有成人完成新冠疫苗接種前，挪威疫情都不會完結。

西班牙重開旅遊業  准已打新冠疫苗旅客入境 【下一頁】

挪威公共衛生研究所（Norwegian Institute of Public Health）傳染病控制科主任醫師奧維斯蘭德（Preben Aavitsland）在Twitter上引用挪威住院數據，表示國內新冠住院率已是2020年夏天以來最低，宣稱「挪威新冠疫情已經結束」。奧維斯蘭德其後接受挪威媒體訪問表示，雖然挪威仍需為疫情反彈作準備，但民眾可預料將會恢復正常生活。他形容就像消防員救火，火勢已被撲滅，建築物及居民已安全，但仍需作後續清理並保持警惕。

但挪威衛生部副部長Espen Nakstad表示，在所有成年人完成2劑疫苗接種前，挪威疫情都不會「完全結束」。他表示，當疫苗接種進度達標後，即使其他國家仍未結束疫情，挪威民眾仍有望恢復正常生活。

印度單日確診創兩個月新低 多市開始部分解封 【下一頁】

挪威一直是歐洲感染率較低國家之一，感染率與鄰國芬蘭、冰島相若。挪威曾採取多種策略應對疫情流行，包括封城、保持社交距離等。現時大概32%挪威國民，已經接種首劑新冠疫苗。

責任編輯：李俊儀

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