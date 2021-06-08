【券商點睇】估值相對低兼人民幣升值 外資買A股步伐加快

國信證券報告指，今年以來北向資金大幅淨流入，流入節奏相比往年同期顯著加快。截至5月底，今年北向資金累計淨流入2,083億元（人民幣，下同），其中滬股通累計淨流入888億元，深股通累計淨流入1,194億元。

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值得注意是，由2018年至2020年同期累計淨流入額分別為1,317億元、538億元和655億元，可見今年淨流入創近年新高，外資流入節奏顯著加快。

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對此，國信證券歸納出幾點外資加快進A股的原因﹕第一，從基本面的驅動因素看，去年疫情爆發以來，中國經濟復甦節奏領先於海外主要經濟體，特別是去年中國是全球主要經濟體中唯一取得正增長的國家。

第二，從估值性價比角度看，當前A股估值水平在全球主要市場中依然處於低位，具備較高的投資性價比。第三，另一個非常重要的催化劑是，人民幣滙率大幅升值，儘管首季兌美元曾回落至6.57，惟近日又再挑戰6.35水平，有利於外資的持續流入。

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記者：林衛