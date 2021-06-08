美國追回1789萬贖金 跨部門查輸油管公司網絡勒索

美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline早前被黑客組織網絡攻擊，最終以繳交贖金，恢復系統終結。美國當局表示，在多個部門合作下，已成功收回部分以加密貨幣支付的贖金，價值約230萬美元（約1,789萬港元）。

美輸油管公司認交3423萬贖金 部分州燃油仍短缺 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）周一（7日）報道，由美國聯邦調查局（FBI）牽頭，聯合司法部（DOJ）採取行動，成功為Colonial Pipeline追回部分贖金。DOJ同日公布好消息，並希望藉今次行動，打擊網絡勒索，避免更多公司成為受害者。

Colonial Pipeline曾透露，公司按照要求，以加密貨幣支付約440萬美元贖金（約3,423萬港元）。在支付贖金後，公司通知FBI追蹤款項，並成功鎖定一個，相信是勒索者控制的加密貨幣錢包。

美國最大油管公司交贖金 近4000萬換解鎖 【下一頁】

DOJ副部長莫納科（Lisa Monaco）表示，此次行動展示美國不會向網絡勒索屈服，以及美國擁有技術及工具應對相關的攻擊和危機。亦有官員指出，新金融技術協助美國揭開攻擊者的匿名防護，有望抑止近年來愈發猖獗的網絡勒索。

責任編輯：吳漢培