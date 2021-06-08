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【名家分析】交銀國際研究部主管洪灝 周期性板塊強勢逐漸消退 誰是下半年價值王者？

股樓投資 15:35 2021/06/08

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交銀國際研究部主管洪灝發表下半年展望報告，名為「價值依然王者歸來」。報告提及，周期性板塊和大宗商品確實是今年來表現最好的股票和資產類別，但現在已經到了一個周期勢能的拐點。

【大行點睇】新品牌獲市場認可 瑞信列安踏為行內首選，請按【見下頁

上半年周期板塊無疑是價值所在，若拐點已現，下一個價值王者是甚麼？他在報告指，「隨著中國信貸周期繼續下行，或者說中國央行擴表速度放緩，成長相對於價值的強勢將繼續減弱。這與美股的表現不同，在美國股指裡，美國成長型股票相對強勢的衰減程度遠比中國的同類型股票明顯。鑒於看淡周期性股票的配置價值，並且繼續否定成長型股票，那麼由此推導出的、可投資的交集則指向非周期性價值。」

【三孩概念股】穆迪不看好「三孩政策」 斷言不太可能改變中國低生育率 三孩概念股打回原型，請按【見下頁

非周期價值板塊主要包括能源、醫療保健和公用事業。交銀國際認為，很多基金在大宗商品、能源和公用事業等板塊的配置仍接近多年的低點。單是倉位的重新配置就足以給這些行業比較好的收益。而且根據該行的量化模型，加配這些防御性價值板塊也是在暗示一種避險的姿態。

【延伸閱讀】6月部署：冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 洪灝 港股 中國

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