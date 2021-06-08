【券商點睇】鋼材價格腳軟回落 鋼鐵股毛利勁縮水

在中央強力壓制下，中國鋼材價格大幅回落，直接影響鋼鐵企業的利潤。機構數據顯示，目前螺紋鋼生產利潤每噸平均約為316.2元，相比今年以來的最高點，下調幅度超過700元。

【美股焦點】近廿年首隻獲批阿茲海默症新藥 Biogen股價升近四成，請按【見下頁】

數據顯示，截至5月27日，全國螺紋鋼均價跌至每噸4,952元（人民幣，下同），較5月11日時每噸6,236元的最高點，大幅下跌1,284元，幅度達20.6%。同時，全國熱軋板均價也較高位下挫每噸1,385元，幅度20.8%。

【大行點睇】新興產業料帶來高增長 花旗提高中軟國際目標價近三成，請按【見下頁】

由於鋼材價格出現大幅度的回調，鋼鐵企業每噸鋼利潤下滑明顯。分析指，在鋼材價格最高的時候，鋼廠利潤基本維持在每噸1,000元以上，部分鋼廠熱卷利潤接近2,000元。截至6月7日，國泰君安研報測算，目前螺紋鋼生產利潤為每噸316.2元，熱卷利潤為每噸646.2元。

對於鋼鐵市場中長期走勢，市場仍然抱審慎樂觀的看法。蘭格鋼鐵網認為，國內外相對旺盛的需求、受抑制的供應能力，以及高成本支撐，未來1至2個月鋼材價格會在目前價格水平上震盪運行。鑑於近期市場供給增多，需求季節性減弱，價格可能偏弱。

但是，興業證券指出，在海外需求復甦、國內製造業復甦及供給端「雙限」的背景下，鋼材價格不具備大幅下跌基礎，後續鋼材價格或反覆上行，行業盈利將維持在一個合理的區間。

【延伸閱讀】大行報告：星展指中資券商股估值吸引 列3股行業首選，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛