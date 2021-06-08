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#日本超強吸收體 #長達15小時乾爽舒適#超級柔軟貼身彈性腰圍 #特製內翻設計

嬰幼兒用品專家Jolly Tots產品系列廣泛，從嬰兒至幼兒期間，陪伴每位新任父母見證成長的每個難忘時刻，而其採用日本超強吸收體的紙尿片系列更令棘手麻煩的過程變得相對簡便輕鬆，配合其溫和滋潤的清潔產品如柔濕巾和棉棒，為嬰幼兒帶來全面極致的呵護。

長達15小時的特級乾爽舒適* 為你的Super Baby 帶來Super Dry的體驗

Jolly Tots紙尿片系列吸水力極強，全因其來自日本的超強吸收體，能提供長達15小時的特級乾爽舒適*為BB帶來長效親膚的軟熟觸感。其柔軟貼身的彈性腰圍加上特製的內翻設計，更連最活潑好動的BB亦能緊致貼服，提供極高的防漏保護。除此之外，輕柔魔術貼和尿濕變色顯示設計從細節上顯出產品的貼心度，確保全方位地為嬰幼兒帶來更細緻呵護，而且價格相宜，絕對物超所值。Jolly Tots紙尿片系列備有中碼、大碼及加大碼三個尺寸選擇，確保BB從嬰兒成長至幼兒期間均照顧周到。

▲ 中碼（適合6至11公斤重嬰兒）HK$48/36片

▲ 大碼（適合9至14公斤重嬰兒）HK$48/32片

▲ 加大碼（適合12至17公斤重嬰兒） HK$48/30片

親膚純淨水配方 帶來極致溫柔的潔淨呵護

Jolly Tots柔濕巾系列採用純淨水配方，不含Parabens不良化學成分，而且蘊含蘆薈及維他命 E，質感輕柔、性質溫和，為BB嫩滑的肌膚帶來溫柔呵護，另外Jolly Tots嬰兒特幼棉棒，設計安全可靠，適合用於清潔嬰兒眼耳鼻的污垢，各位新任父母都可以安心使用！

▲ 潔膚嬰兒柔濕巾80pcs HK$18

▲ 潔膚嬰兒柔濕巾80pcs 3包裝HK$48

▲ 深層嬰兒柔濕巾3包裝 蘊含蘆薈及維他命 E HK$48

▲ 嬰兒特幼棉棒200pcs HK$10

*Jolly Tots紙尿片飽和吸水量各有不同，按照飽和吸水量（中碼330毫升、大碼420毫升及

加大碼510毫升），請定時更換紙尿片

Jolly Tots紙尿片、柔濕巾產品系列及嬰兒特幼棉棒獨家於惠康超級市場、

Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba發售。

（資料由客戶提供）