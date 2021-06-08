  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (二) 11:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Jolly Tots 嬰幼兒用品專家 一系列紙尿片、柔濕巾為BB帶來極致呵護 紙尿片採用日本超強吸收體 提供長達15小時乾爽舒適* 

純淨水配方柔濕巾無添加不良化學成分     蘊含蘆薈及維他命 E確保肌膚滋潤

都會情報 10:30 2021/06/08

分享：

#JollyTots #JollyTots嬰幼兒用品專家 #Wellcome #MarketPlacebyJasons #惠康獨家 #MarketPlacebyJasons獨家 
#日本超強吸收體 #長達15小時乾爽舒適#超級柔軟貼身彈性腰圍 #特製內翻設計 

嬰幼兒用品專家Jolly Tots產品系列廣泛，從嬰兒至幼兒期間，陪伴每位新任父母見證成長的每個難忘時刻，而其採用日本超強吸收體的紙尿片系列更令棘手麻煩的過程變得相對簡便輕鬆，配合其溫和滋潤的清潔產品如柔濕巾和棉棒，為嬰幼兒帶來全面極致的呵護。

長達15小時的特級乾爽舒適*    為你的Super Baby 帶來Super Dry的體驗
Jolly Tots紙尿片系列吸水力極強，全因其來自日本的超強吸收體，能提供長達15小時的特級乾爽舒適*為BB帶來長效親膚的軟熟觸感。其柔軟貼身的彈性腰圍加上特製的內翻設計，更連最活潑好動的BB亦能緊致貼服，提供極高的防漏保護。除此之外，輕柔魔術貼和尿濕變色顯示設計從細節上顯出產品的貼心度，確保全方位地為嬰幼兒帶來更細緻呵護，而且價格相宜，絕對物超所值。Jolly Tots紙尿片系列備有中碼、大碼及加大碼三個尺寸選擇，確保BB從嬰兒成長至幼兒期間均照顧周到。

中碼（適合6至11公斤重嬰兒）HK$48/36片

大碼（適合9至14公斤重嬰兒）HK$48/32片 

加大碼（適合12至17公斤重嬰兒） HK$48/30片

親膚純淨水配方    帶來極致溫柔的潔淨呵護
Jolly Tots柔濕巾系列採用純淨水配方，不含Parabens不良化學成分，而且蘊含蘆薈及維他命 E，質感輕柔、性質溫和，為BB嫩滑的肌膚帶來溫柔呵護，另外Jolly Tots嬰兒特幼棉棒，設計安全可靠，適合用於清潔嬰兒眼耳鼻的污垢，各位新任父母都可以安心使用！

潔膚嬰兒柔濕巾80pcs HK$18

 

潔膚嬰兒柔濕巾80pcs 3包裝HK$48

深層嬰兒柔濕巾3包裝 蘊含蘆薈及維他命 E HK$48

嬰兒特幼棉棒200pcs HK$10

*Jolly Tots紙尿片飽和吸水量各有不同，按照飽和吸水量（中碼330毫升、大碼420毫升及
加大碼510毫升），請定時更換紙尿片
Jolly Tots紙尿片、柔濕巾產品系列及嬰兒特幼棉棒獨家於惠康超級市場、
Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba發售。

（資料由客戶提供）

下一篇文章

回到1971：ZENITH推出CHRONOMASTER REVIVAL A3817復刻版腕錶　致敬EL PRIMERO珍貴歷史錶款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版