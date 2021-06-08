▲ 【國泰股價】自行發債、過去一年未動用政府78億元過渡貸款 國泰歡迎政府延長提取期限

國泰航空 （00293） 去年獲政府提供過渡貸款融資，惟一直未有動用。國泰今日（8日）表示，歡迎政府同意就78億港元過渡貸款融資的可提取期限，延長12個月至2022年6月8日。該筆貸款是去年國泰390億港元資本重組的一部分，目的是支援國泰應對全球航空業下滑的嚴峻挑戰。

國泰股價今早升1.5%，最新報6.86元。



國泰航空行政總裁鄧健榮表示，已採取一系列措施以保存現金，因此在過去12個月內並未有動用該筆貸款，感謝政府延長有關貸款可提取期限，令國泰能更靈活管理流動資金狀況，又指會以審慎態度管理現金，適時物色資本融資的機會。



展望前景，鄧健榮表示，有見外遊需求逐漸恢復，對國泰航空和香港作為國際航空樞紐的長遠前景，仍然充滿信心。

政府去年動用土地基金，向國泰注資273億港元，其中78億港元屬過渡貸款，國泰每次提取貸款後，需在18個月內連同息率償還；其餘197億港元為優先股，需償還遞增股息，首3年為3%。



截至去年底止，國泰流動資金維持逾280億港元、在2月發行可轉換公司債券集資67.4億港元，亦於上月發行中期票據集資6.5億美元。

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編輯：吳敏芳