【恒指夜期+ADR+北水】騰訊ADR守600關　滙豐ADR低港0.6%　北水續走資17億（不斷更新）

高盛及摩通股價下跌，壓低道指表現，科技股上揚，蘋果及亞馬遜造好，納指升0.3%，夜期跌15點，滙豐ADR低港0.6%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.62 -0.6% 百度美股 183.78 -0.2% 騰訊ADR 601.92 +0.2% 阿里巴巴美股 211.51 +0.6% 網易美股 178.85 +2.1%

港股乏力，北水連續3日走資，今有17.7億元淨流出。小米 （01810） 有最多淨流出，遭北水減倉6.3億元，美團 （03690） 及騰訊 （00700） 有3億及2.8億元淨沽；而股價升逾6%的比亞迪 （01211） 則吸資1.7億元，李寧 （02331） 亦吸2.3億元。

美股周一個別發展，道指跌126點，港股今早高開113點，早段曾升近200點後乏力，其後倒跌百點，尾市跌幅收窄，恒生指數收報28781點，跌5點，成交1226億元。恒生科技指數跌0.8%，報7981點。比亞迪 （01211） 升逾6%；恒大 （03333） 續彈逾2%；舜宇 （02382） 跌近4%。

北水資金流向：

▼ 點擊圖片放大

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

焦點新聞︰

【電子消費券】5000元電子消費券下月接受登記 一文看支付寶香港及八達通安排

【數碼港元】金管局推「金融科技2025」策略 余偉文：研究數碼港元在零售層面的可行性

【會計監管】港府擬擴大財匯局權力並改名 從會計師公會盡收查察、調查及紀律處分職能

【疫苗接種】林鄭月娥：商界疫苗獎賞逾1.2億元 冀8月底前接種率達理想水平

即市走勢︰

【21：57】夜期跌15點

【18：31】夜期跌36點。

【18：23】恒指夜期跌14點，報28669點，低水112點。

【16：42】瑞信上調安踏目標會至189元 潛在上升空間達2成 管理層目標Fila5年內收入翻倍

【16：37】比亞迪首批100輛新能源車「唐」運往挪威 惟大摩看淡營運能力降評級至「減持」

【16：10】恒生指數收報28781點，跌5點，成交1226億元。恒生科技指數跌0.8%，報7981點。比亞迪 （01211） 升逾6%；恒大 （03333） 續彈逾2%；舜宇 （02382） 跌近4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌21點，報28765點。

【15：44】滙豐 （00005） 尾市升0.8%，高見49.1元。

【15：33】比亞迪 （01211） 尾市升逾6%，報201.8元。

【15：30】港股尾市跌約35點，報28751點；科指跌0.4%，報8856點。

【15：08】景福 （00280） 升逾五成，破頂高見0.5元。

【15：00】內地股市向下，上證跌0.5%；深證跌1%；創業板指跌0.6%。

【14：58】文化傳信 （00343） 升近兩成，破頂高見0.78元。

【14：52】五礦資源 （01208） 跌7%，低見3.74元。

【14：38】大市最新於28700點水平爭持，跌約80點。

【14：26】美團 （03690） 午後續跌2%，低見293元。內媒報道，美團被要求下架一分錢秒殺商品，其他幾家平台則被要求繼續收緊補貼。

【14：24】景福 （00280） 升逾三成，破頂高見0.46元；周大福 （01929） 破頂高見15.32元後，倒跌1%；周生生 （00116） 跌逾1%

【14：19】恒安 （01044） 午後拉升逾3%，高見53.45元。

【14：18】中國軟件 （00354） 午後升幅擴大至8.4%，破頂高見11.86元。

【14：03】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾5%，高見199.7元。路透社引述消息人士指，蘋果（美︰AAPL）正與寧德時代（深：300375）及比亞迪 （01211） 就電動車項目的電池供應進行初步洽談。

【13：59】比亞迪升逾4%。

【13：56】恒指最新跌約115點，報28671點；科指跌1.3%，報7941點。

【13：55】體育用品股下挫，其中特步 （01368） 跌逾9%，低見8.97元；李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 今早破頂高見162.5元後，倒跌逾1%。

【13：52】比亞迪電子 （00285） 跌逾6%，低見50.05元，成交3.7億元。

【13：49】昨瀉八成的創建 （01609） ，今日反彈逾75%，高見1.93元。

【13：14】本港地產股普遍逆市向好，新地 （00016） 升0.7%；新世界 （00017） 升0.6%；信置 （00083） 升1.3%；長實 （01113） 升0.6%；恒地 （00012） 則破頂高見38.05元後，倒跌0.5%。

【13：11】騰訊 （00700） 轉跌近0.1%，於600元水平爭持；阿里巴巴 （09988） 跌1%；美團 （03690） 跌1.5%；小米 （01810） 跌0.7%。

【13：07】舜宇 （02382） 午後跌幅進一步擴大至近5%，低見190.5元。

【13：01】港股午後初段跌約70點，報28717點。科指跌1%，報7961點。

【12：40】今年首季全球智能手機銷量升26% 小米市佔排第三、銷售按年增65%

【12：00】恒生指數半日倒跌101點，報28685點，成交650億元。恒生科技指數跌1.2%，報7949點。汽車股逆市向上，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 逆市升逾3%；出手回購的恒大 （03333） 續反彈逾1%；舜宇 （02382） 跌逾4%。

【11：41】啤酒股轉跌，潤啤 （00291） 最新轉跌4%；今早破頂的青啤 （00168） 跌近2%；百威亞太 （01876） 跌1%。

【11：40】港股中午收市前跌近100點，報28688點跌98點；科指跌近1.1%，報7957點。

【11：30】上證半日跌0.5%；深證跌0.8%；創業板指跌0.4%。

【11：26】大市曾倒跌逾百點，低見28642點，最新跌幅收窄至約50點，報28732點。

【11：21】贛鋒鋰業 （01772） 跌6%，低見106.5元。

【11：19】舜宇 （02382） 最新跌4%，低見192.2元；瑞聲 （02018） 曾跌逾3%低見53.1元，最新跌逾2%。

【11：17】油價周一觸及兩年高位後回落，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌0.8%；中海油 （00883） 跌近0.5%。

【11：10】奧傳思維 （08091） 乾升逾四成，高見0.15元，涉3宗成交或1萬元。

【11：05】汽車股逆市上升，惟升勢略為回順，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾2%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升逾1%。

【11：01】阜博集團 （03738） 建議將現有股份拆細為四股，股價跌逾3%，低見32.4元。

【10：56】大市跌幅擴大至100點，報28686點；科指跌0.9%，報7966點。

【10：49】比特幣跌穿33000美元水平，火幣科技 （01611） 跌7%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾2%；雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 跌逾3%。

【10：43】美團 （03690） 跌幅擴大至近2%，低見294元。

【10：29】港股轉跌6點，報28781點。科指跌0.5%。

【10：26】期指率先轉跌5點。

【10：24】大市升幅收窄至不足50點，恒指升36點，報28823點；科指跌0.4%，報8012點。

【10：23】國泰航空 （00293） 升逾1%，高見6.88元。國泰表示歡迎特區政府同意將78億元過渡貸款融資的可提取期限，延長12個月至明年6月8日。

【國泰股價】自行發債、過去一年未動用政府78億元過渡貸款 國泰歡迎政府延長有關安排

【10：19】安樂工程 （01977） 升近9%，破頂高見2.14元，成交1303萬元。

【10：16】瑞聲 （02018） 跌幅擴大至逾3%，低見53.1元。

【10：11】瑞聲 （02018） 逆市回吐逾2%，低見53.5元，另一手機孖寶舜宇 （02382） 亦跌1%，低見197.5元。

【10：10】朝聚眼科醫療本周尋求上市聆訊 集資約23億

【10：07】港視 （01137） 最新轉跌逾2%，低見9.5元。

【10：02】港股早段曾升近200點，高見28979點，最新升勢回順，升幅收窄至約65點，報28853點；科指轉跌0.1%，報8033點。

【10：00】科濟藥業2171次日招股 孖展暫錄354億元、超購112倍

【10：00】優然牧業9858次日招股 孖展暫錄12.7億、超購1倍（附短片）

【09：56】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.4%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 升0.4%。

【09：51】生興 （01472） 瀉逾六成後停牌，停牌前報0.27元，跌64.5%，成交891萬元。

【09：48】中國軟件 （00354） 升6%，破頂高見11.86元。

【09：46】歐洲盃即將舉行，啤酒股續炒上，青啤 （00168） 升逾4%，破頂高見93.55元；潤啤 （00291） 升近3%；百威亞太 （01876） 升逾2%。

【09：44】汽車股造好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 分別升逾4%；長汽 （02333） 升近4%；廣汽 （02238） 升0.7%；五菱汽車 （00708） 升7%。至於恒大汽車 （00708） 續跌逾1%

【09：42】中盈 （00766） 升三成，高見0.048元。中盈公布與深圳螣蛇及倍速資本，在越南展開金融科技及第三方支付項目包括越南相關業務主管部門及業務合作，訂立戰略合作意向協議書。

【09：40】大市早段升近百點，恒指升99點，報28887點；科指升0.4%，報8071點。

【09：38】Bitcoin比特幣跌至33000美元水平，火幣科技 （01611） 跌3%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾1%；雄岸科技 （01647） 跌逾3%；美圖 （01357） 跌近2%。

【09：36】電視廣播TVB （00511） 偏軟跌0.4%，報7.8元。

【電視廣播TVB】無綫大革新 傳副總經理杜之克辭職

【09：34】藍籌新貴比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾3%，高見195.9元。

【09：33】中國白銀 （00815） 跌逾兩成，低見0.75元。中國白銀公布，吉安市永豐生態環境局向全資附屬公司江西龍天勇有色金屬發出兩份行政處罰告知書及一份整改通知，該局已責令江西龍天勇自4月26日起暫停生產活動，待完成若干整改措施為止，料對截至12月31日止財政年度的總收入產生直接的負面影響。

【09：32】新秀麗 （01910） 升逾8%，破頂高見17.9元。新秀麗公布，與若干貸款人及金融機構訂立信貸協議的進一步修訂協議，並已償還優先有抵押A定期貸款融通未償還借款本金額1.25億美元，亦已主動償還循環信貸融通未償還借款的本金額1億美元，共2.25億美元。

【09：23】吉利汽車 （00175） 5月汽車銷量為9.6萬部，按年減少12%；比亞迪 （01211） 5月銷量約4.6萬部，按年升45.5%。吉利股價低開2.8%；比亞迪股價升1.4%。

【汽車銷售】比亞迪5月銷量按年升逾45% 吉利銷量跌12% 一文看清車股5月銷售表現

【09：23】香港電視 （01137） 高開0.8%。港視5月訂單總商品交易額（GMV）5.14億元，按年升8.9%，按月升5.3%。

【HKTVmall】港視5月GMV按年升近9% 網購客戶達46萬創新高

【09：20】恒生指數開報28900點，升113點。恒生科技指數升0.5%，報8079點。恒大 （03333） 續反彈逾3%；小米 （01810） 反彈逾1%；騰訊 （00700） 升近1%。

恒大昨日以每股11.08至11.84元回購2908.4萬股，涉逾3.36億元。

【恒大股價】恒大澄清網絡言論 「從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還」

【09：13】期指開報28755點，升7點。

【08：53】恒指黑期升94點，報28895點；道指期貨升26點，報34642點。

【07：45】好未來、新東方曾挫1成 瑞信大幅下調兩股目標價、預期板塊風險及波動性將更大

【07：45】港股ADR收報28826點，升39點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.93元，升0.23元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報605.22元，升4.72元或0.8%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國財長耶倫指加息是件好事，投資者一方面擔憂聯儲局提早收緊寬鬆貨幣政策，另一方面觀望上月通脹數據，美股個別發展，道指收市跌126點，報34630點；標指跌3點，報4226點；納指升67點，報13881點。

【開市9點半】滙豐委任廖宜建及Rosha為亞太區聯席CEO 時代天使今截止招股 勢超購1000倍

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩