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【Bitcoin】MicroStrategy發4億美元垃圾債　加碼押注買比特幣

股市 08:26 2021/06/08

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【Bitcoin】MicroStrategy發4億美元垃圾債　加碼押注買比特幣

MicroStrategy（美：MSTR）再加碼押注比特幣。企業軟件開發商MicroStrategy表示將通過發債籌集4億美元，以購買更多比特幣。報道引述據消息指，MicroStrategy正與投資者磋商以6.25%至6.5%的垃圾債收益率發債，為史上第一次發行垃圾債用於購買比特幣。

比特幣一度受消息帶動而向上，惟最新下挫。根據coindesk平台，截至早上8時10分，比特幣報33854美元，24小時跌近5%。另外，以太幣報2604美元，跌3.5%；狗狗幣報0.334927美元，跌近9%。

去年，MicroStrategy已發售了價值逾16億美元的可轉債來購買比特幣。

5月中，MicroStrategy披露持有約9.2萬枚比特幣，平均購買價格約為每枚2.4萬美元，總成本約22.5億美元。文件顯示，公司現有的比特幣將由新成立的子公司MacroStrategy LLC 持有。

【Bitcoin】內地微博封鎖多個加密貨幣相關賬號 比特幣曾跌穿35000美元

【Bitcoin】勸馬斯克買比特幣 MicroStrategy斥80億再購近2萬枚

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 美股 比特幣

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