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【WWDC21】iPadOS 15提供「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能

科技 03:49 2021/06/08

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iPadOS 15將加入桌面小工具（Widget），新增「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能。（官方圖片）

蘋果2021年開發者大會（WWDC）於今（8日）凌晨1時正式揭幕，官方宣布將在iPadOS 15系統中提供新設計，在主畫面加入桌面小工具（Widget），並新增「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能，讓用戶操作更方便。

<<【WWDC21】蘋果iOS15全新系統　FaceTime程式推多項更新 相機新增「Live Text」功能

1.用户可在主畫面中加入更多Widget小工具，用戶可以隨便調整App顯示位置，因應iPad設備的屏幕較大，Widget的顯示尺寸也變得更大。

2.新增的「Quick Note」快速筆記功能，可方便用户隨時隨地寫下筆記。只需在屏幕側邊拉出Notes視窗，便可迅速書寫筆記，該功能可識別用戶正在使用的App及網頁連結等。

3. 多工處理的選項將會顯示在App頂部，用户可選擇開啟「分割顯示」或「滑動置前」功能。在使用「分割顯示」功能時，用戶可快速切換主畫面，打開需要使用的程式。另外也可在開啟 Safari或Pages程式時進行多工處理，並快速預覽電郵。 

4.翻譯程式將提供「自動翻譯」功能，自動辨識用戶使用的語言。另外用户只需點選文字，然後選擇「翻譯」程式，即可翻譯iPad上的任何文字，甚至是手寫文字等。

責任編輯：李寶如

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