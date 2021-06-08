【WWDC21】蘋果為用戶添加隱私保護　支援在 iPhone 上存儲 ID

▲ 蘋果召開WWDC 2021大會，宣布為用戶添加隱私保護，支援在iPhone 上存儲 ID。（法新社資料圖片）

蘋果（美：AAPL）在WWDC 2021大會上，宣布iOS 15，針對FaceTime APP推出新款音頻和視頻功能，並且推出新款地圖Apple Maps及AirPods耳機。

公司重新設計地圖APP，升級導航方向；在iOS 15地圖APP上增添AR模式。新款地圖功能將擴展到西班牙、葡萄牙、意大利和澳洲。

另方面，蘋果宣佈WatchOS 8，攜帶新款健康功能。在睡眠APP增添呼吸頻率追蹤功能。

此外，將允許通過HomePod Mini揚聲器通過語音助理Siri來控制Apple TV，並且Siri將向第三方智能居家設備開放。

蘋果將提供在 iPhone 上以數字方式，存儲國家頒發的身份證的能力，並在其 iCloud 服務和電子郵件應用程序中，增加用戶隱私保護，其中包括對其設備上運行的軟件的多項更新。

它還展示 FaceTime 視頻聊天應用程序的更新，增加與多個與會者安排通話的功能，並使該軟件與 Android 和 Windows 設備兼容。

此舉使蘋果與 Zoom 等在疫情期間聲名顯赫的公司展開更直接的競爭，這是蘋果軟件開發人員年會的第一個重大公告。

蘋果表示，用戶將能夠在參與的美國州掃描國家發行的身份證，並且這些卡將在用戶的數字錢包中加密，該公司目前提供在美國一些城市存儲信用卡和交通卡的服務。它正在與美國運輸安全管理局合作，在機場接受數字身份證。

付費 iCloud 存儲服務的名稱更改為 iCloud+ 並添加了隱私功能。一種稱為私人中繼，可以從 Apple 和廣告商那裡掩蓋用戶的身份和瀏覽行為。另一個允許用戶在填寫綫上表格時，隱藏他們的電子郵件地址。蘋果表示，盡管有新功能，但 iCloud 的定價不會改變。

蘋果表示APP Store服務器每周獲得6億訪客，2008年以來，本公司已經向開發者們支付2,300億美元費用。

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編輯：李勝君