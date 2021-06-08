【WWDC21】蘋果iOS15全新系統　FaceTime程式推多項更新 相機新增「Live Text」功能

▲ 蘋果（Apple）2021年全球開發者大會（WWDC）正式揭開序幕。（官方直播截圖）

蘋果（Apple）2021年全球開發者大會（WWDC）於香港時間（8日）凌晨1時舉行。官方一如既往公布5大操作系統更新，其中iOS15將提供以下多項新功能：

1.FaceTime程式將推出「SharePlay」功能，允許用戶與好友同步觀看電影、電視節目及聽音樂。蘋果表示，目前已與迪士尼+、hulu、HBOMAX多間串流平台合作。另外，FaceTime將加入「空間音訊」（Spatial Audio）功能，透過AI技術過濾雜音，更清楚分辨人聲及背景聲音。用戶也可在程式内開設「FaceTime Link」連結，方便分享至其他用戶，即使用戶使用Windows、Android瀏覽器也能加入。

▲ 用戶可設置「FaceTime Link」連結，分享讓其他用戶加入。（官方直播截圖）

▲ 「SharePlay」功能允許用戶與好友同步觀看電影及聽音樂。（官方直播截圖）

2.iOS15通知中心設計改良，系統將提供不同設定模式，因應用戶狀況發送即時通知。例如用戶選擇「工作」模式後，系統會率先彈出「郵件」通知，並會將「會議」、「日曆」通知排得較前，設定將同步至iPad、Mac電腦。

3.相機將新增「Live Text」功能，用戶拍下相片後，可直接點選相中内顯示的文字，選擇複製或貼上，將相片中的文字變成文本内容，甚至進行搜尋，該功能支援中文、英文、法文、意大利文等多種語言。

▲ 用戶可直接點選相中内顯示的文字，選擇複製或貼上，甚至進行搜尋。（官方直播截圖）

4.相簿內的「Ｍemories」功能將與Apple Music整合，結合照片與音樂，並主動推薦用戶可能喜愛的音樂。

5. 錢包App將支援用戶加入虛擬身分證，地圖App則提供新的3D立體視覺圖，以及指引用戶轉乘交通的方式。

責任編輯：李寶如