【樓市現象】新香港人撐港樓 首4個月內地買家入市比率升 最愛買呢區新盤

今年樓市交投暢旺，樓價逐步逼近歷史高位，新香港人入市意欲也回升，今年首4個月新香港人入市量額比率均齊升。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，按已知買家姓名作分析，今年首4個月內地買家(以買家姓名拼音辨別)佔個人買家於香港一二手住宅註冊量比率錄約7.7%，比起去年首4個月約6.8%增加約0.9個百分點。

【裝修設計】年輕夫婦80萬裝修近千呎大宅 豪花20萬打造近4百呎巨廳 請大班朋友上來玩都冇問題，詳見【下一頁】



若以金額計算，內地買家佔個人買家於香港一二手住宅註冊金額比率，由去年首4個月約10.5%，升至今年首4個月約11.2%，增加約0.7個百分點。因目前中港尚未通關，故估計以上內地買家當中不少為早年移民香港並持有本地永久性居民身份證的「新香港人」。值得留意，今年首4個月內地買家入市較去年同「量額」比率齊升，惟仍未及18年同期及19年同期水平。

【樓市現象】白居二群起入市 天水圍居屋超旺場 點解呢個屋苑咁搶手?，詳見【下一頁】



今年發展商積極推盤，加上新香港人鍾情於一手私宅物業，亦成為內地買家入市本港住宅比率上升的動力。以註冊量計算，今年首4個月內地買家購入一手私宅按年升約8成半，比起同期整體一手私宅按年升約55%更急勁。期內也帶動內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊量升至約11.9%，比起去年同期10.7%有所增加。至於內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊金額佔比亦達約19.3%，與去年同期19.8%同樣接近2成水平。若以單月計算，內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊量及金額比率連升2個月，一手註冊量比率由3月份約11.7%升至4月份約14.8%，一手金額比率亦由約21.3%升至約23.3%。



今年首4個月購入新盤的個案中，內地買家（估計主要為新香港人）首選一手私宅的地區為啟德區，期內約23%選購該區的一手私宅；其次是康城區，約14%購入該區一手私宅。

至於二手住宅方面，今年首4個月計算，內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊量錄約6.8%，比起去年同期約6%增加約0.8個百分點；金額方面，今年首4個月內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊金額佔比錄約8.5%，亦與去年同期約7.7%同樣增加約0.8個百分點。

【打疫苗有獎抽】恒基推6次抽獎活動 頭獎可獲價值逾100萬足金60両 領展推總值逾200萬獎品，詳見【下一頁】

劉嘉輝表示，隨著經濟逐步改善，加上市場憧憬年內成功「通關」，因此有新香港人趁「通關」前投入樓市，帶動今年首4個月內地買家佔個人買家於香港一二手住宅註冊量比率錄約7.7%。若今年內成功「通關」，內地買家佔個人買家於香港一二手住宅註冊量比率將會進一步挑戰19年約8.4%的水平。



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍