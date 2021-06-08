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谷歌濫用綫上廣告優勢地位 遭法國罰款逾20億

股市 01:19 2021/06/08

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谷歌被指濫用綫上廣告優勢地位，遭法國罰款2.2億歐元。（法新社資料圖片）

法國監管機構周一（7日）對科技巨頭谷歌（Google）處以2.2億歐元（約2.68億美元，折合20.9億港元）罰款，並勒令谷歌改善偏好自家服務的商業模式，以確保其不再濫用在網路廣告業的市場地位。

該機構還接受Google為解決此案提出的承諾，其中包括承諾讓競爭對手更容易使用其在線廣告工具。

該機構表示，Google的承諾將在三年內具有約束力。

根據CNBC報道，法國市場競爭管理局表示，根據該機構調查結果，Google不公平地將網路廣告業務連結到自己的服務上，排擠其他競爭對手，因此認定Google有壟斷行為。對此，Google已同意支付罰款，並修正其一些偏好自家平台的做法。

調查指出，Google對旗下的DFP廣告管理系統（現在稱為Google Ad Manager）給予特殊待遇，該平台允許網站和應用程式的發布者出售其廣告空間，與自家的廣告交易平台AdX媒合，藉此壟斷廣告買賣市場，讓競爭平台和出版商蒙受巨大損失。

法國市場競爭管理局主席席爾瓦（Isabelle de Silva）在聲明中表示，該機構裁罰Google的決定，是全球第一個審視網路廣告展示運作裏，複雜演算法競標流程的決定。

報道表示，這項調查始於美國的新聞集團（News Corp）、法國報紙《費加洛報》和比利時新聞集團Rossel對Google提出的投訴。

由於擔心這些美國科技巨頭公司對歐盟7億多公民擁有過多權力，歐洲各國的監管機構正在加速調查它們。上周，Facebook遭到英國和歐洲監管機構的2項反壟斷調查的打擊。此外，歐洲執行委員會在過去幾年間對亞馬遜、Google和微軟展開調查，而英國競爭暨市場管理局也對Google和蘋果展開調查。

被指濫用市場主導地位 Google被意大利反壟斷部門罰款1.02億歐元

【反壟斷】蘋果及Google出席美反壟斷聽證會　Spotify及Tinder母企斥蘋果濫用權力

【App Store壟斷案】Expedia主席：蘋果收30%佣金是「犯罪」

俄羅斯對谷歌提反壟斷訴訟　指濫用YouTube主導地位

編輯：李勝君

 

 


 

Alphabet（美：GOOG） 美股 歐洲 廣告 壟斷 Google 廣告 歐盟 反壟斷 美國

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