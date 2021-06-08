美SEC查WSB股波動　AMC院綫升幅收窄至15%　成交仍達194億美元

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美國證券交易委員會（SEC）周一表示，該委員會正在審查市場，尋找任何不當行為和操縱的迹象，因為包括影院運營商AMC娛樂公司（美：AMC）在內的WallStreetBets（WSB）股繼續上漲。消息傳出後，WSB熱門概念股回落，AMC院綫漲幅縮窄至14.8%，此前一度漲24.6%；早段曾漲14.5%的高斯電子漲幅縮至2.4%。
|收市升幅
|最大升幅
|成交額（美元）
|AMC院綫
|+14.8%
|+24.6%
|194.08億
|GameStop
|+12.7%
|+12.7%
|16.28億
|高斯電子KOSS
|+2.4%
|+14.5%
|1.97億
美國證券交易委員會發言人在一份聲明中表示，「鑑於某些股票的持續波動，SEC工作人員繼續監測市場，以確定是否存在任何擾亂市場、操縱性交易或其他不當行為。如果發現有違反聯邦證券法的行為，我們將採取行動保護散戶投資者。」
散戶交易在少數投機性股票中激增，尤其是AMC、黑莓、Bed Bath & Beyond以及GameStop。
AMC院綫上周漲幅達83%，並多次成為納指中交易最活躍的股票。在5月份上漲160%之後，該股本月迄今飈升了100%以上，將其年初至今的漲幅推高至2500%以上。
券商TD Ameritrade已採取行動，將AMC院綫和GameStop的保證金要求提高到100%。
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編輯：李勝君